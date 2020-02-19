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19 февраля -8°C

Как у Быкова в «Дураке»: жители одного из барнаульских аварийных домов боятся, что он рухнет

Дом по адресу ул. Тимуровская, 50 был признан аварийным и подлежащим сносу еще семь лет назад. По словам жильцов, «канитель с расселением» началась сразу после того, как в 2013 году обрушилась часть соседней жилой трехэтажки на ул. Эмилии Алексеевой, 33. Все эти годы людям угрожает реальная опасность — здание может рухнуть в любой момент. Подробности истории — в материале altapress.ru.

Дом на ул. Тимуровская, 50
Дом на ул. Тимуровская, 50
altapress.ru

Ждут, когда дом рухнет

В июне 2013 года на ул. Эмилии Алексеевой, 33 обрушилась часть жилого дома, погибли два человека.

Дом №33 по улице Эмилии Алексеевой.
Дом № 33 по улице Эмилии Алексеевой.
Марина Кочнева

«Утром в день трагедии, вокруг того дома ходили важные дяди, в очередной раз кормили жильцов обещаниями. А вечером середина дома рухнула. После этого наш дом на Тимуровской, 50 пообещали расселить до конца июня 2013 года. Наступил 2020 год…» — драматично вздыхает жительница дома Наталья.

После того как людей из соседних аварийных домов власти пообещали немедленно расселить, собственники собрали все необходимые документы и отвезли их в комитет жилищно-коммунального хозяйства. Однако все осталось только на уровне обещаний.

Дом на ул. Тимуровская, 50
Дом на ул. Тимуровская, 50
altapress.ru

Наталья,
жительница дома на ул. Тимуровской, 50:

В разные годы нам три раза вешали на подъезд объявление с просьбой собрать документы на жилье и привезти их в комитет жилищно-коммунального хозяйства. По итогу — тишина. Власти ждут, очевидно, когда здание просто рухнет. Страшные трещины идут по всему дому.

Последний раз такое объявление, по словам жителей, появилось перед приездом в город Дмитрия Медведева. Никто не ждал премьер-министра с таким воодушевлением, как жильцы дома на ул. Тимуровской, 50. Но увы, даже приезд дорогого гостя из Москвы не смог решить проблемы барнаульцев.

Бросают квартиры

Люди в отчаянии съезжают из аварийного здания — несколько семей попали в программу доступного жилья и получили льготную ипотеку, кто-то ушел к родственникам. «Многие квартиры стоят пустые. Люди бросают их, потому что в таких условиях существовать невозможно. Мы боимся здесь находиться», — рассказывает Наталья.

Дом на ул. Тимуровская, 50
Дом на ул. Тимуровская, 50
altapress.ru
Дом на ул. Тимуровская, 50
Дом на ул. Тимуровская, 50
altapress.ru
Дом на ул. Тимуровская, 50
Дом на ул. Тимуровская, 50
altapress.ru
Дом на ул. Тимуровская, 50
Дом на ул. Тимуровская, 50
altapress.ru

Ирина,
жительница дома на ул. Тимуровской, 50:

В городской администрации нам предложили переехать на время в помещения маневренного фонда. Мы отказались. А смысл? Там дома еще хуже, чем наш. Предложили снять квартиры — администрация оплачивает часть стоимости, а остальное сами. Мы не можем себе такое позволить. После этого нам сказали — тогда просто сидите и ждите, когда дойдет ваша очередь на жилье.

Крыша поехала

Тем временем здание разваливается на глазах. Горя добавляет и тот факт, что обслуживающая дом УК «Наследие», как утверждают жильцы, не выполняет своих обязательств — да и зачем? Здание же аварийное.

Дом на ул. Тимуровская, 50
Дом на ул. Тимуровская, 50
altapress.ru

Наталья,
жительница дома на ул. Тимуровской, 50:

Несколько дней назад часть крыши из-за скопившегося на ней снега рухнула прямо на газопровод. Это случилось потому, что УК не выполняет свои обязанности. Мы обрывали телефон, просили сбить двухметровые сосульки с крыши. Никто так и не приехал. Вот и результат.

По словам жильцов, у дома нет даже дворника — снег откидывают сами. В УК «Наследие» с корреспондентом altapress.ru разговаривать отказались. «Руководитель появляется здесь редко, а я ничем не могу вам помочь», — сказала сотрудница.

Расселят через пять лет

В постановлении краевого правительства написано, что переселение граждан из многоквартирных домов происходит «исходя из даты признания дома аварийным с учетом технического состояния и возможностей городского бюджета».

Дом на ул. Тимуровская, 50
Дом на ул. Тимуровская, 50
altapress.ru

Дом на ул. Тимуровской, 50 вошел в перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Жильцам пообещали, что по условиям программы «дом будет расселен по мере ассигнований в бюджет города не позднее 1 сентября 2025 года».

Обращайтесь в прокуратуру

Депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых объяснила, что в прошлом году не все запланированные для переселения средства были освоены.

Дом на ул. Тимуровская, 50
Дом на ул. Тимуровская, 50
altapress.ru

Оксана Молодых,
депутат Барнаульской гордумы:

Власти, зная о реальной угрозе для людей, не смогли потратить на переселение все плановые средства. Проблема с аварийным жильем становится все серьезнее — увеличивается количество людей, которые находятся в опасности, а необходимых финансовых средств требуется все больше.

По ее словам, маневренный фонд, в который людей могут переселить на время, находится в плохом состоянии. «Кроме того, есть ограничение по площади — 6 кв. м на человека», — объясняет она.

Кроме того, существует компенсация за аренду снимаемого семьями жилья (не более 10 тыс. рублей — за 1-комнатную квартиру, не более 12 тыс. рублей — за 2-комнатную). Но это, по словам Молодых, не решение вопроса.

Оксана Молодых,
депутат Барнаульской гордумы:

Жителям дома на ул. Тимуровской, 50 я бы порекомендовала обратиться в прокуратуру.

Проблема в цифрах

  • 223 дома в настоящее время подлежат сносу и реконструкции в Барнауле.
  • 112837,45 кв. м — общая площадь этих аварийных домов.
  • Более 3 тыс. семей проживает в этих домах.
  • Около 5 млрд рублей требуется для расселения.
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