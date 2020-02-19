Как у Быкова в «Дураке»: жители одного из барнаульских аварийных домов боятся, что он рухнет

Дом по адресу ул. Тимуровская, 50 был признан аварийным и подлежащим сносу еще семь лет назад. По словам жильцов, «канитель с расселением» началась сразу после того, как в 2013 году обрушилась часть соседней жилой трехэтажки на ул. Эмилии Алексеевой, 33. Все эти годы людям угрожает реальная опасность — здание может рухнуть в любой момент. Подробности истории — в материале altapress.ru.

Ждут , когда дом рухнет

В июне 2013 года на ул. Эмилии Алексеевой, 33 обрушилась часть жилого дома, погибли два человека.

Дом № 33 по улице Эмилии Алексеевой. Марина Кочнева

«Утром в день трагедии, вокруг того дома ходили важные дяди, в очередной раз кормили жильцов обещаниями. А вечером середина дома рухнула. После этого наш дом на Тимуровской, 50 пообещали расселить до конца июня 2013 года. Наступил 2020 год…» — драматично вздыхает жительница дома Наталья.

После того как людей из соседних аварийных домов власти пообещали немедленно расселить, собственники собрали все необходимые документы и отвезли их в комитет жилищно-коммунального хозяйства. Однако все осталось только на уровне обещаний.

Дом на ул. Тимуровская , 50 altapress.ru

Наталья,

жительница дома на ул. Тимуровской , 50:

В разные годы нам три раза вешали на подъезд объявление с просьбой собрать документы на жилье и привезти их в комитет жилищно-коммунального хозяйства. По итогу — тишина. Власти ждут, очевидно, когда здание просто рухнет. Страшные трещины идут по всему дому.

Последний раз такое объявление, по словам жителей, появилось перед приездом в город Дмитрия Медведева. Никто не ждал премьер-министра с таким воодушевлением, как жильцы дома на ул. Тимуровской, 50. Но увы, даже приезд дорогого гостя из Москвы не смог решить проблемы барнаульцев.

Бросают квартиры

Люди в отчаянии съезжают из аварийного здания — несколько семей попали в программу доступного жилья и получили льготную ипотеку, кто-то ушел к родственникам. «Многие квартиры стоят пустые. Люди бросают их, потому что в таких условиях существовать невозможно. Мы боимся здесь находиться», — рассказывает Наталья.

Дом на ул. Тимуровская , 50 altapress.ru Дом на ул. Тимуровская , 50 altapress.ru Дом на ул. Тимуровская , 50 altapress.ru Дом на ул. Тимуровская , 50 altapress.ru

Ирина,

жительница дома на ул. Тимуровской , 50:

В городской администрации нам предложили переехать на время в помещения маневренного фонда. Мы отказались. А смысл? Там дома еще хуже, чем наш. Предложили снять квартиры — администрация оплачивает часть стоимости, а остальное сами. Мы не можем себе такое позволить. После этого нам сказали — тогда просто сидите и ждите, когда дойдет ваша очередь на жилье.

Крыша поехала

Тем временем здание разваливается на глазах. Горя добавляет и тот факт, что обслуживающая дом УК «Наследие», как утверждают жильцы, не выполняет своих обязательств — да и зачем? Здание же аварийное.

Дом на ул. Тимуровская , 50 altapress.ru

Наталья,

жительница дома на ул. Тимуровской , 50:

Несколько дней назад часть крыши из-за скопившегося на ней снега рухнула прямо на газопровод. Это случилось потому, что УК не выполняет свои обязанности. Мы обрывали телефон, просили сбить двухметровые сосульки с крыши. Никто так и не приехал. Вот и результат.

По словам жильцов, у дома нет даже дворника — снег откидывают сами. В УК «Наследие» с корреспондентом altapress.ru разговаривать отказались. «Руководитель появляется здесь редко, а я ничем не могу вам помочь», — сказала сотрудница.

Расселят через пять лет

В постановлении краевого правительства написано, что переселение граждан из многоквартирных домов происходит «исходя из даты признания дома аварийным с учетом технического состояния и возможностей городского бюджета».

Дом на ул. Тимуровская , 50 altapress.ru

Дом на ул. Тимуровской, 50 вошел в перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Жильцам пообещали, что по условиям программы «дом будет расселен по мере ассигнований в бюджет города не позднее 1 сентября 2025 года».

Обращайтесь в прокуратуру

Депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых объяснила, что в прошлом году не все запланированные для переселения средства были освоены.

Дом на ул. Тимуровская , 50 altapress.ru

Оксана Молодых,

депутат Барнаульской гордумы:

Власти, зная о реальной угрозе для людей, не смогли потратить на переселение все плановые средства. Проблема с аварийным жильем становится все серьезнее — увеличивается количество людей, которые находятся в опасности, а необходимых финансовых средств требуется все больше.

По ее словам, маневренный фонд, в который людей могут переселить на время, находится в плохом состоянии. «Кроме того, есть ограничение по площади — 6 кв. м на человека», — объясняет она.

Кроме того, существует компенсация за аренду снимаемого семьями жилья (не более 10 тыс. рублей — за 1-комнатную квартиру, не более 12 тыс. рублей — за 2-комнатную). Но это, по словам Молодых, не решение вопроса.

Оксана Молодых,

депутат Барнаульской гордумы:

Жителям дома на ул. Тимуровской, 50 я бы порекомендовала обратиться в прокуратуру.

Проблема в цифрах