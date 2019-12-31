«Крыша рухнула»: жильцы одного из барнаульских домов вынуждены под Новый год оставлять свои квартиры

Регулярные потоки грязной воды с потолка, искрящаяся электропроводка и проблемы с крышей, которой просто нет — так сегодня живут люди в многострадальном доме на ул. Дзержинского, 27. Корреспондент altapress.ru увидел все это своими глазами. Рассказываем, что там происходит.

Краткое содержание

«А в ответ — тишина»

Четырехэтажный дом на ул. Дзержинского, 27 видно издалека — крыша разобрана полностью. На фасаде «красуется» яркое объявление.

«Уважаемые жильцы! Капитальный ремонт вашего дома выполняется региональным оператором по краевой программе за счет средств собственников помещений, накопленных на счете регионального оператора».

На четвертом этаже первого подъезда корреспондента altapress.ru встретили две жительницы дома. Тем, что делается за их счёт (как написано в объявлении), они, мягко говоря, не слишком довольны.

Первое, что они показали — провода электроснабжения, которые соседи подвели из общего подъезда к одной из комнат (в самой секции электричества нет).

Дом на ул. Дзержинского , 27 altapress.ru

Электричество пришлось отключить после очередного «потопа» (в ночь с 21 по 22 декабря). Когда произошло замыкание — с потолка потоками полилась грязная вода, а электропроводка начала искрить.

«Мы начали звонить электрику в УК. Боялись, что загоримся. Он сказал — отключайте все, сушите помещение, тогда и приду. Это нереально сейчас все просушить. Пришлось самим лезть, все отключать», — рассказывает жительница дома Наталья.

Эмилия Некрасова,

жительница дома:

У меня дочка была дома одна, когда все замкнуло, заискрило и задымилась люстра. Она побежала к соседям. Те, начали звонить по всем инстанциям, а в ответ — тишина. К нам так никто и не приехал из УК. Им все равно.

На общей кухне вода течет и с потолка, и по стенам. Многочисленные тазы, ведра и тряпки — не спасают.

Дом на ул. Дзержинского , 27 altapress.ru

Наталья,

жительница дома:

Меня правда поражает то, что никто — ни с УК, ни с организации, которая занимается капремонтом крыши, не пришел посмотреть, что происходит в доме. Это же их работа! Нам-то как жить? Наш подъезд единственный проявил инициативу — мы боремся за свои права, остальные молчат. У них тоже капает вода с потолка — ну и пусть капает. Не думают, что если замкнет, то пострадают все. Мы спим как на пороховой бочке.

В доме даже нет старшего — никто не хочет брать на себя такую ответственность.

Жильцы дома рассказали, что «коммунальная эпопея» тянется с 5 марта 2013 года. Тогда рухнула крыша, а от прорыва труб с горячей водой, которые проходят по чердачным помещениям, затопило верхние этажи. «Я думала, что началось землетрясение. А потом увидела, что полетел шифер, перекрытие. В тот год мы с дочкой месяц спали под столом, который накрыли сверху палаткой», — рассказывает Эмилия Некрасова.

Дом на ул. Дзержинского , 27 altapress.ru

По словам жильцов, в апреле того же года УК поставила временные заплатки из тонкого металлопрофиля и пообещала, что к зиме сделает новую кровлю.

Но старую демонтировали только в ноябре 2019 года, когда в доме начался капремонт по краевой программе. Для этого, по словам жильцов, представитель подрядной организации собрал подписи с собственников комнат и пообещал закончить ремонт крыши к марту 2020 года.

«Мы переживали, как будем зимовать с открытой крышей. На что представитель подрядной организации сказал — не беспокойтесь, главное, чтобы не пошел дождь. Если будет снег — накроем все шатрами. Ничего этого они не сделали», — рассказывает Некрасова.

Дом на ул. Дзержинского , 27 altapress.ru

После этого, строители установили новую стропильную систему, ничем не накрытую сверху. Проблема и в том, что трубы с горячей водой открыты и проходят по чердачным помещениям. От соприкосновения с ними снег тает, а в комнаты льются потоки воды. От этого ремонт, бытовая техника, мебель — быстро пришли в негодность.

По словам жителей дома, семьи с маленькими детьми оставили свои квартиры и под Новый год вынуждены искать себе другое пристанище.

Дом на ул. Дзержинского , 27 altapress.ru

Наталья,

жительница дома:

Те, кто оставили свои квартиры, все равно вынуждены приходить сюда каждый день после работы, чтобы вылить ведра с водой. Да и вообще — держат «руку на пульсе». А вдруг что замкнет? Каждый день думаем — может, уже и некуда возвращаться. А у многих дети. Они вынуждены под новый год бегать и съемные квартиры за бешеные деньги искать. Так и живем — у всех праздник и веселье, а мы не знаем, куда бежать.

Эмилия Некрасова живет в этом доме с дочкой. Сейчас девочка лечится в пульмонологическом отделении одной из барнаульских больниц. На вопрос корреспондента altapress.ru о том, что случилось с ребенком, Некрасова молча открыла дверь своей комнаты.

Дышать в комнате от сырости, плесени, запаха гниющих досок невозможно. Но люди в таких условиях жили с 2013 года, и потоп, который случился по вине подрядчика, только добавил горя.

Дом на ул. Дзержинского , 27 altapress.ru

«Я обычный человек, работаю продавцом в магазине. Зарплата — 10 тыс. рублей. Здоровья уже не осталось, не знаю, что с ребенком и со мной. У нас проблемы с дыханием и сердцем. Сил просто нет. Не знаем, как дальше жить», — Некрасова связывает проблемы со здоровьем с состоянием жилья.

После глобальной коммунальной аварии жители дома снова стучатся во все двери, в которые, по идее, надо стучаться.

Эмилия Некрасова,

жительница дома:

Управляющая компания принимает заявки удаленно, но нашу не приняли. А организация, которая занимается ремонтом крыши, похоже, забыла наш адрес и не может найти дом. Мы с жильцами обратились в городскую администрацию. Нам сказали, что нашу заявку будут рассматривать в течение 30 дней.

Дом на ул. Дзержинского , 27 altapress.ru

Сейчас, по словам жителей, все работы по ремонту крыши приостановлены.

В комментарии для altapress.ru краевая госинспекция объяснила, что направлено предписание об устранении затопления жилых помещений и проводятся проверки, содержит ли этот дом УК «Мирный» надлежащим образом.

11 января подрядчик «Энергострой» собирается провести собрание с жильцами, на котором будет решен вопрос об устранении подтоплений.

Со своей стороны в краевом минстрое обещают, что после того как ремонтные работы будут завершены, подрядчика обяжут возместить нанесенный собственникам ущерб.

Дом на ул. Дзержинского , 27 altapress.ru

Не забывайте составить акт

Замглавы краевого минстроя Андрей Голубцов объясняет: подрядчик (компания «Энергострой») раньше таких проблем не допускал. А в зиму начал капремонт крыши намеренно — чтобы успеть выполнить все работы, намеченные на 2020 год.

Андрей Голубцов,

заместитель министра строительства и ЖКХ края:

Этот подрядчик выполнял работу на территории Барнаула и других муниципальных образований вовремя и в надлежащем качестве. Претензий к нему раньше не было. Работа в доме на ул. Дзержинского, 27 выполняется в зимний период, чтобы начать работать как можно быстрее. Крыша была в плохом состоянии — она еще в 2013 году провалилась. Когда реконструкция кровли происходит в летний период, то вероятность того, что все квартиры будут затоплены, гораздо выше из-за ливневых дождей. Если бы сейчас было не так тепло — наверное, таких подтоплений не было бы.

Андрей Голубцов сказал, что расчет с организацией-подрядчиком будет произведен только тогда, когда она решит все вопросы с жителями — либо отремонтируют им жилье, либо компенсируют затраты на этот ремонт. Практика показывает, что обычно в подобных случаях подрядчики возмещают все и стороны редко доходят до суда.

Однако чтобы получить это возмещение, нужно обязательно составить акт осмотра помещений — и для этого обратиться с заявлением в краевой фонд капремонта или позвонить по телефону. Специалисты фонда составят акт вместе с жильцами.