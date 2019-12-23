За потоп ответят: в минстрое прокомментировали ситуацию с аварийным домом в Барнауле

Ситуация с аварийным домом на ул. Дзержинского, 27 находится под контролем властей, сообщили altapress.ru в минстрое Алтайского края.

В ведомстве подтвердили, что дом ремонтируется по программе капремонта. В минувшую пятницу представители Фонда капремонта Алтайского края выезжали на объект и дали поручение подрядчику обеспечить наличие укрывочного материала на крыше.

После того, как ремонтные работы буду завершены, подрядчика обяжут возместить нанесенный собственникам квартир ущерб.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье в барнаульском доме на ул. Дзержинского, 27 случилась крупная коммунальная авария: с потолка потоками полилась грязная вода, а электропроводка начала искрить.

Один из жильцов рассказал, что семья вынуждена была оставить квартиру, потому боялась в ней находиться.