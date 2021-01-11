Барнаульские власти сняли режим повышенной готовности

В Барнауле завершилось действие режима повышенной готовности, проинформировали в пресс-центре мэрии. Новогодние каникулы обошлись без серьезных ЧП.

Режим действовал с 28 декабря по 11 января. В первые дни января произошел ряд аварийных отключений горячей и холодной воды, теплоснабжения и электросетях.

Причины отключений оперативно устранили, а серьезных коммунальных аварий не было, указывают власти.

«С начала 2021 года на территории Барнаула произошло 27 пожаров, в аналогичный период прошлого года их было 45. При пожарах в январе один человек погиб и один травмирован. Это тоже меньше, чем в прошлом году: погибших тогда было четверо, получили травмы двое», — добавили в администрации.

В связи с начавшимся снегопадом дорожная служба города с 10 января работает в усиленном режиме.

Только за сутки 11 января в городе ожидается выпадение 11 мм осадков.

Ранее altapress.ru писал, что первый рабочий день 2021 года начался в Барнауле с восьмибалльных транспортных заторов.