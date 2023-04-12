Барнаульские водители пожаловались на ямы на дорогах

Девушка показала, как выглядит дорога на пересечении ул. Лазурной и Южного Власихинского проезда возле гипермаркета «Лента».

«Яма на яме, и асфальт, в буквальном смысле, уходит из-под ног на тротуаре вблизи гипермаркета», — рассказала она.

По ее словам, водители часто ломают автомобили на этом участке дороги. Кроме того, в комментариях пользователи отметили, что ремонта на дороге не было уже давно.

«Надеемся, что городские власти и дорожные службы обратят на это внимание!» — добавили в сообществе.

Ранее жители Барнаула пожаловались на отсутствие тротуаров.