13 апреля
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Жизнь

Барнаульские водители пожаловались на ямы на дорогах

Жительница Барнаула пожаловалась на ямы на дорогах, сообщает группа ВКонтакте «В курсе 22».

Ямы на дорогах.
Ямы на дорогах.
Группа ВКонтакте "В курсе 22"

Девушка показала, как выглядит дорога на пересечении ул. Лазурной и Южного Власихинского проезда возле гипермаркета «Лента».

«Яма на яме, и асфальт, в буквальном смысле, уходит из-под ног на тротуаре вблизи гипермаркета», — рассказала она.

По ее словам, водители часто ломают автомобили на этом участке дороги. Кроме того, в комментариях пользователи отметили, что ремонта на дороге не было уже давно.

«Надеемся, что городские власти и дорожные службы обратят на это внимание!» — добавили в сообществе.

Ранее жители Барнаула пожаловались на отсутствие тротуаров.

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