Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 августа 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Барнаульские волонтеры рассказали о самочувствии собаки, которую спасли из гудрона

Волонтеры частного приюта «Бусинка» в Барнауле поделились фотографиями и новостями о спасенной из гудрона собаке. Пес, которого называют в комментариях Гудрошей, чувствует себя хорошо.

Собака, спасенная из гудрона в Барнауле.
Собака, спасенная из гудрона в Барнауле.
vk.com/bnkoobusinka

Барнаульцы растрогались до слез от опубликованных снимков. На одном из них пес сладко спит на подаренном пледе, а на других фото будто улыбается и выглядит счастливым.

«Низкий вам всем поклон за то, что дали парню шанс на жизнь. Плачу от радости за него».

«Да ты мой сладкий. Девчат умнички все, слов нет с того света ребёнка вытащили. В носик целую Гудрошу».

«Милый Гудроша! Такому счастливчику остаётся пожелать хороших и любящих хозяев! Что ещё нужно такому пёсе».

Парень кстати крупный, сильный и очень серьезный. Умный, глаза человеческие. Свету (хозяйку приюта) понимает с одного взгляда. Прекрасный пёс.

«Ты выстоял, ты заслужил право на жизнь Добрых и ответственных тебе хозяев и всегда полную мисочку вкусняшек и много обнимашек».

Пса нашли 12 августа в яме с гудроном около аэропорта. Собака просидела в едком химикате целые сутки. Животное достали два неравнодушных мужчины, а потом добровольцы в приюте «Бусинка» принялись отмывать «бездомыша».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость