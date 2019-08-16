Барнаульские волонтеры рассказали о самочувствии собаки, которую спасли из гудрона

Волонтеры частного приюта « Бусинка » в Барнауле поделились фотографиями и новостями о спасенной из гудрона собаке. Пес, которого называют в комментариях Гудрошей, чувствует себя хорошо.

Барнаульцы растрогались до слез от опубликованных снимков. На одном из них пес сладко спит на подаренном пледе, а на других фото будто улыбается и выглядит счастливым.

«Низкий вам всем поклон за то, что дали парню шанс на жизнь. Плачу от радости за него».

«Да ты мой сладкий. Девчат умнички все, слов нет с того света ребёнка вытащили. В носик целую Гудрошу».

«Милый Гудроша! Такому счастливчику остаётся пожелать хороших и любящих хозяев! Что ещё нужно такому пёсе».

Парень кстати крупный, сильный и очень серьезный. Умный, глаза человеческие. Свету (хозяйку приюта) понимает с одного взгляда. Прекрасный пёс.

«Ты выстоял, ты заслужил право на жизнь Добрых и ответственных тебе хозяев и всегда полную мисочку вкусняшек и много обнимашек».

Пса нашли 12 августа в яме с гудроном около аэропорта. Собака просидела в едком химикате целые сутки. Животное достали два неравнодушных мужчины, а потом добровольцы в приюте «Бусинка» принялись отмывать «бездомыша».