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Жизнь

Барнаульский медик просит таксистов не отказываться от заказов на Гору

Медик Горбольницы № 5 (главный ковидный госпиталь) убедительно попросил водителей служб такси не отказываться от заказов до Змеиногорского тракта, 75, где находится больница. По его словам, многие водители отменяют поездку, когда видят адрес.

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

«Уважаемые таксисты, когда вы в 7 утра видите адрес Змеиногорский тракт, 75 это не просто в голову мне пришла идея покататься. Я еду сейчас на работу в ковидный госпиталь РТП спасать и помогать чьим-то знакомым, друзьям и родственникам. Да, это далеко, да не хочется, но ехать нужно! И в +36 надевать этот костюм-парник, тоже не хочется, но нужно», — обращается барнаулец в группе «Черное и белое».

Он добавил, что вызывал такси утром в течение 20 минут, но водители «приезжали, видели, что далеко и уезжали» прямо на глазах.

В комментариях отметился один из работников такси. Он указал, что ездить на длинные дистанции экономически невыгодно.

Другие предположили, что многие водители «видят адрес и понимают, что ковидиком попахивает, и сваливают», так как «жизнь дороже».

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае держится на стабильно высоком уровне. За сутки подтвердилось 199 новых случаев. 15 человек умерло.

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