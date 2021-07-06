Барнаульский медик просит таксистов не отказываться от заказов на Гору

«Уважаемые таксисты, когда вы в 7 утра видите адрес Змеиногорский тракт, 75 это не просто в голову мне пришла идея покататься. Я еду сейчас на работу в ковидный госпиталь РТП спасать и помогать чьим-то знакомым, друзьям и родственникам. Да, это далеко, да не хочется, но ехать нужно! И в +36 надевать этот костюм-парник, тоже не хочется, но нужно», — обращается барнаулец в группе «Черное и белое».
Он добавил, что вызывал такси утром в течение 20 минут, но водители «приезжали, видели, что далеко и уезжали» прямо на глазах.
В комментариях отметился один из работников такси. Он указал, что ездить на длинные дистанции экономически невыгодно.
Другие предположили, что многие водители «видят адрес и понимают, что ковидиком попахивает, и сваливают», так как «жизнь дороже».
Напомним, заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае держится на стабильно высоком уровне. За сутки подтвердилось 199 новых случаев. 15 человек умерло.