15 человек умерли от коронавируса за день в Алтайском крае, еще почти 200 заболели

Количество тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях достигло 413 человек. 165 (158 было сутками ранее) из них подключены к аппаратам ИВЛ.
В резерве 769 коечных мест.
Всего в крае общее число заболевших составляет 55 575 человек. Выздоровели всего 47 369 (+38 за сутки) человек. Умерло 3 504 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 78,
- Рубцовск — 21,
- Бийск — 16,
- Камень-на-Оби — 12,
- Славгород — 10,
- Первомайский район — 6,
- Заринск, Кулундинский район — по 5 заболевших,
- Алейский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Благовещенский, Каменский, Тальменский, Тюменцевский районы — по 3 заболевших,
- Ключевский, Топчихинский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Новоалтайск, Баевский, Угловский районы — по 1 заболевшему.
На утро 6 июля в крае прививается 363 259 человек, в том числе: 96 168 человек получили первую прививку и 267 091 человек полностью привиты.