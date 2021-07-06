15 человек умерли от коронавируса за день в Алтайском крае, еще почти 200 заболели

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае держится на стабильно высоком уровне. За сутки подтвердилось 199 новых случаев. 15 человек умерло, сообщил 6 июля оперативный штаб.

Количество тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях достигло 413 человек. 165 (158 было сутками ранее) из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В резерве 769 коечных мест.

Всего в крае общее число заболевших составляет 55 575 человек. Выздоровели всего 47 369 (+38 за сутки) человек. Умерло 3 504 пациента.

Новые случаи

Барнаул — 78,

Рубцовск — 21,

Бийск — 16,

Камень-на-Оби — 12,

Славгород — 10,

Первомайский район — 6,

Заринск , Кулундинский район — по 5 заболевших,

Кулундинский район — по 5 заболевших, Алейский , Крутихинский , Михайловский , Павловский , Шипуновский районы — по 4 заболевших,

Крутихинский Михайловский Павловский Шипуновский районы — по 4 заболевших, Благовещенский , Каменский , Тальменский , Тюменцевский районы — по 3 заболевших,

Каменский Тальменский Тюменцевский районы — по 3 заболевших, Ключевский , Топчихинский , Усть-Калманский , Целинный , Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,

Топчихинский Усть-Калманский Целинный Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Алейск , Новоалтайск , Баевский , Угловский районы — по 1 заболевшему.

На утро 6 июля в крае прививается 363 259 человек, в том числе: 96 168 человек получили первую прививку и 267 091 человек полностью привиты.