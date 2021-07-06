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Жизнь

15 человек умерли от коронавируса за день в Алтайском крае, еще почти 200 заболели

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае держится на стабильно высоком уровне. За сутки подтвердилось 199 новых случаев. 15 человек умерло, сообщил 6 июля оперативный штаб.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

Количество тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях достигло 413 человек. 165 (158 было сутками ранее) из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В резерве 769 коечных мест.

Всего в крае общее число заболевших составляет 55 575 человек. Выздоровели всего 47 369 (+38 за сутки) человек. Умерло 3 504 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 78,
  • Рубцовск — 21,
  • Бийск — 16,
  • Камень-на-Оби — 12,
  • Славгород — 10,
  • Первомайский район — 6,
  • Заринск, Кулундинский район — по 5 заболевших,
  • Алейский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Благовещенский, Каменский, Тальменский, Тюменцевский районы — по 3 заболевших,
  • Ключевский, Топчихинский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Новоалтайск, Баевский, Угловский районы — по 1 заболевшему.

На утро 6 июля в крае прививается 363 259 человек, в том числе: 96 168 человек получили первую прививку и 267 091 человек полностью привиты.

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