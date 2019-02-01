Барнаульские зоологи рассказали, как провели 5 суток в тюрьме в Ираке

26-летний аспирант АлтГУ Александр Фомичев поделился историей о том, как пять суток провел в иракской тюрьме вместе со своим научным руководителем Романом Яковлевым. В 2017 году их задержали по время научной экспедиции, в которую они отправились ради изучения пауков и бабочек. Однако об этом случае ученые публично рассказали только сейчас.

Ученые отправились в Ирак по приглашению знакомого Яковлева. Зоологи согласились поехать, потому что членистоногие этой территории практически не изучены. Фомичева интересовали пауки, а Яковлева — бабочки. В Ирак они добрались самолетом через Турцию, сообщает газета «Советская Сибирь».

Пауки — сфера интересов Александра Фомичева. Страница Александра Фомичева в vk.com

Зоологов арестовали в городе Дахук в 50 километрах от Мосула, где шли боевые действия. «Мы пытались получить разрешение на посещение двух интересовавших нас точек в горах Загрос. Сами пришли в местную полицию. И вот там-то нас и арестовали», — сообщил аспирант.

Ученым не предъявили обвинений: молча надели наручники, посадили в автозак и отвезли в город Эрбиль. Дорога пролегала мимо Мосула. Зоологи всерьез опасались, что станут жертвами нападения боевиков ИГИЛ*. В Эрбиле их сразу же поместили в камеру размером примерно 6*17 метров, в которой было около 80 заключенных. Это были люди разных национальностей и рода деятельности, в том числе боевики и их противники.

Александр Фомичев , аспирант АлтГУ. Страница Александра Фомичева в vk.com

Все пять суток зоологи провели в полнейшей неизвестности.

«Мы понимали, что никто нам не поверил, что мы приехали в Ирак за пауками и бабочками. А значит, скорее всего, нас подозревают в шпионаже в пользу террористов. Мы опасались, что против нас могут сфабриковать улики: например, подбросить наркотики. За шпионаж и за контрабанду наркотиков в Ираке полагается смертная казнь», — поделился воспоминаниями Фомичев.

История закончилась благополучно благодаря консулу РФ в Иракском Курдистане Евгению Аржанцеву. Сразу после задержания ученых он начал дипломатическую работу по их освобождению. «Нас забрали из камеры и куда-то повели. Мы не знали, переводят нас в другую тюрьму или вообще ведут до ближайшей стенки. Как оказалось, нас отпускали», — говорит Фомичев.

Александр Фомичев , аспирант АлтГУ. Страница Александра Фомичева в vk.com

Как рассказал altapress.ru Александр Фомичев, все эти события произошли в апреле 2017 года. Как выяснилось, ученых спасло то, что они созвонились с консулом перед тем, как их задержали.

«Когда мы не вышли на связь, он понял, что с нами что-то произошло. Думаю, мы бы там очень долго сидели, если бы не оперативное вмешательство консула», — сообщил altapress.ru Александр Фомичев.

Аспирант утверждает, что это не самое приятное приключение не отбило у него тягу к экспедициям. В любом месте могут возникнуть опасные ситуации, но это не повод не заниматься выбранной областью научной работы, считает Фомичев. По результатам своего путешествия учение опубликовали очерк «Путешествие сибирских зоологов в Ирак» в журнале «Сибирские Огни» и получили за это премию издания.

ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России международная экстремистская террористическая организация.