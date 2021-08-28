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Жизнь

Барнаульских коллекторов оштрафовали за психологическое давление на гражданку

В Алтайском крае коллекторскую компанию оштрафовали на 55 тыс. рублей за нарушение прав жительницы Барнаула, сообщает региональная ФССП.

Разговор по телефону, коллектор.
Разговор по телефону, коллектор.
СС0

Коллекторы из «М.Б.А. Финансы» слишком часто звонили женщине и использовали недопустимые формулировки.

«С целью оказания психологического давления и побуждения к скорейшей оплате долга», — пояснили в службе судебных приставов.

Коллекторы «намеренно вводили гражданку в заблуждение относительно передачи ее просроченной задолженности в суд».

Также рассказывали про негативные последствия, которые поджидают женщину в случае невозврата долга.

В ФССП отметили, что коллекторы формулировали претензии таким образом, что нарушили закон — оштрафовали на 55 тыс. рублей.

Ранее сообщали про новосибирского коллектора, который полгода грозился уничтожить педагогов из-за чужого долга.

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