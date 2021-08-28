Барнаульских коллекторов оштрафовали за психологическое давление на гражданку

В Алтайском крае коллекторскую компанию оштрафовали на 55 тыс. рублей за нарушение прав жительницы Барнаула, сообщает региональная ФССП.

Коллекторы из «М.Б.А. Финансы» слишком часто звонили женщине и использовали недопустимые формулировки.

«С целью оказания психологического давления и побуждения к скорейшей оплате долга», — пояснили в службе судебных приставов.

Коллекторы «намеренно вводили гражданку в заблуждение относительно передачи ее просроченной задолженности в суд».

Также рассказывали про негативные последствия, которые поджидают женщину в случае невозврата долга.

В ФССП отметили, что коллекторы формулировали претензии таким образом, что нарушили закон — оштрафовали на 55 тыс. рублей.

Ранее сообщали про новосибирского коллектора, который полгода грозился уничтожить педагогов из-за чужого долга.