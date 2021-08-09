Сибирский коллектор полгода грозился уничтожить педагогов из-за чужого долга

30-летнего коллектора обвинили в «самовольном причинении существенного вреда, совершенном с угрозой применения насилия».
«С августа 2020 года по февраль 2021 года обвиняемый, будучи работником микрофинансовой организации, звонил руководителю и другим сотрудникам одной из школ Шелехова», — рассказали в ведомстве.
Новосибирец требовал погасить долг «по кредиту третьего лица и угрожал расправой», если педагоги не соберут деньги.
Скорее всего, должником оказался родитель одного из учеников. Теперь сибиряку грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее в Алтайском крае коллекторы доставали женщину за долг незнакомого ей мужчины.