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Жизнь

Сибирский коллектор полгода грозился уничтожить педагогов из-за чужого долга

В Иркутской области будут судить коллектора микрофинансовой организации из Новосибирска, сообщает управление Генпрокуратуры по СФО.

Разговор по телефону, коллектор.
Разговор по телефону, коллектор.
СС0

30-летнего коллектора обвинили в «самовольном причинении существенного вреда, совершенном с угрозой применения насилия».

«С августа 2020 года по февраль 2021 года обвиняемый, будучи работником микрофинансовой организации, звонил руководителю и другим сотрудникам одной из школ Шелехова», — рассказали в ведомстве.

Новосибирец требовал погасить долг «по кредиту третьего лица и угрожал расправой», если педагоги не соберут деньги.​

Скорее всего, должником оказался родитель одного из учеников. Теперь сибиряку грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае коллекторы доставали женщину за долг незнакомого ей мужчины.

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