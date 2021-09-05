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Жизнь

Барнаульских перевозчиков проверят после инцидента с ребенком в автобусе

Алтайское отделение Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) сообщило в своем Instagram о проверке общественного транспорта в регионе.

ДТП с маршруткой в Барнауле.
ДТП с маршруткой в Барнауле.
vk.com/barneos22.

В ОНФ назвали жалобы жителей края причиной для проверки.

«Жалуются на отмену автобусных рейсов из административных центров в населенные пункты, неудобные интервалы движения общественного транспорта, а также на неудовлетворительное состояние автобусных павильонов и остановочных пунктов», — рассказали в организации.

Еще одним поводом назвали поведение водителей.

«1 сентября в барнаульском автобусе № 58 стало плохо ребенку, его стошнило. Водитель маршрутки отказался высаживать мальчика, пока тот не уберет за собой или не заплатит за уборку 300 рублей. Столько денег у ребенка не было, в итоге водитель увез его до конечной остановки и только там выпустил из маршрутки», — сообщили в ОНФ.

Руководитель алтайского исполкома ОНФ Сергей Войтюк подчеркнул, что такое отношение к пассажирам, а тем более к детям, недопустимо.

Ранее жительницу Барнаула дважды напугал руливший одним локтем маршрутчик.

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