Барнаульских ракетчиков переведут на «Ярсы» до конца 2021 года

В ракетных войсках стартовала комплексная проверка. Особое место в ней займет командно-штабное учение под личным руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева с Барнаульским ракетным соединением, сообщила пресс-служба Минобороны.

Комиссия проверяет Омское ракетное объединение (в него входит и алтайская Краснознаменная орденов Кутузова и А. Невского ракетная дивизия).

На учениях будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», а также противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

Перевооружение Барнаульского ракетного соединения на «Ярсы» будет завершено до конца 2021 года, сообщил Сергей Каракаев.

«Переоснащение ракетной дивизии позволит полностью завершить перевооружение мобильной группировки Омского ракетного объединения», — приводит слова Каркаева ТАСС.

Напомним, торжественная церемония заступления на боевое дежурство первого полка Барнаульского соединения, оснащенного мобильными «Ярсами», состоялась в декабре 2019 года.

«Ярсы» вводятся в боевой состав на смену вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь».

«Ярс» (ядерная ракета сдерживания) — стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.