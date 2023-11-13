13 ноября
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Жизнь

Барнаульских школьников приглашают на бесплатную подготовку к ЕГЭ по русскому языку

На текущей неделе школьников из Барнаула приглашают на бесплатную консультацию по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, сообщает администрация Барнаула.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
obrnadzor.gov.ru

Проведет консультацию Светлана Доронина, доцент кафедры медиакоммуникаций, русского языка и риторики Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат филологических наук.

Школьницу смогут узнать о трудностях, которые возникают при написании эссе по тексту, а также научатся их решать.

Светлана Доронина расскажет, как повысить свой итоговый балл.

Консультация пройдет 16 ноября в 16:40 в дистанционном формате в рамках курса «Школы больших возможностей» – профориентационно-образовательного проекта Академии для старшеклассников.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

Ранее стало известно, как барнаульские школьники будут сдавать выпускные экзамены, рассказали власти города.

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