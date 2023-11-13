Барнаульских школьников приглашают на бесплатную подготовку к ЕГЭ по русскому языку

Проведет консультацию Светлана Доронина, доцент кафедры медиакоммуникаций, русского языка и риторики Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат филологических наук.
Школьницу смогут узнать о трудностях, которые возникают при написании эссе по тексту, а также научатся их решать.
Светлана Доронина расскажет, как повысить свой итоговый балл.
Консультация пройдет 16 ноября в 16:40 в дистанционном формате в рамках курса «Школы больших возможностей» – профориентационно-образовательного проекта Академии для старшеклассников.
Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.
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