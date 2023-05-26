Пора ЕГЭ. Как барнаульские школьники будут сдавать выпускные экзамены, рассказали власти города

26 мая выпускники будут сдавать ЕГЭ по химии, географии и литературе. Экзамен проходит в пяти пунктах приема экзаменов на базе школ №45, 59, 103, 123, 130.
ЕГЭ по химии напишут 406 барнаульских школьника, по литературе - 354, по географии - 175 человек.
Следующий экзамен будет проходить 29 и 30 мая по русскому языку. Основной период ЕГЭ продлится до 20 июня.
В расписании предусмотрены резервные дни — с 22 июня по 1 июля. В этот период можно сдать экзамены по любым предметам, если ученики пропустили ЕГЭ в основной период из-за болезни или по иной уважительной причине.
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