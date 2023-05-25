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Жизнь

Серебряные медали вновь начнут вручать российским школьникам

В российские школы вернут серебряные медали, сообщает "Интерфакс".

Последний звонок в школе №125.
Последний звонок в школе №125.
Ирина Пергаева

О возвращении серебряных медалей заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Серебряные медали планируют вручать уже со следующего учебного года.

"Думаю, для родителей, и для школьников будет приятная новость, мы со следующего учебного года вернем серебряные медали", - заявил Кравцов.

На данный момент российские школьники получали одну медаль федерального уровня "За особые успехи в учении". Данный закон вступил в силу с начала 2013-2014 учебного года.

Решение о вручении медалей принимают региональные власти.

Ранее 23 мая прошел последний звонок в Барнауле - об этом рассказал altapress.ru.

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