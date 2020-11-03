От 15 до 40 тысяч. Барнаульским антимасочникам напомнили о размерах штрафов

В сравнении с началом октября пассажиров без масок стало гораздо меньше, заметили проверяющие. Также в разы сократились замечания к пассажироперевозчикам.
«Если в сентябре каждый третий автобус останавливали, увидев водителя без маски, то сегодня это 1−2 случая за рейд, когда маска, как правило, присутствует, но не надета правильным образом — не закрывает органы дыхания», — отметили власти.
В мэрии напомнили, когда пассажир отказывается надевать маску, останавливают движение и вызывают полицию.
За невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, согласно ч.2 ст.6.3 КоАП РФ предусмотрены штрафы:
- на граждан — от 15 до 40 тысяч рублей,
- должностным лицам — от 50 до 150 тысяч рублей,
- юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее алтайский депутат АКЗС, «эваларовец» Николай Якушев предложил отправлять ковид-диссидентов на работу в госпитали.