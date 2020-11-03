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От 15 до 40 тысяч. Барнаульским антимасочникам напомнили о размерах штрафов

В Барнауле ежедневно проводятся рейды в общественном транспорте. Проверяют не только наличие средств защиты у пассажиров, но и то, как осуществляется дезинфекция, рассказали в администрации города.

"Масочные" рейды в общественном транспорте Барнаула.
"Масочные" рейды в общественном транспорте Барнаула.
управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю

В сравнении с началом октября пассажиров без масок стало гораздо меньше, заметили проверяющие. Также в разы сократились замечания к пассажироперевозчикам.

«Если в сентябре каждый третий автобус останавливали, увидев водителя без маски, то сегодня это 1−2 случая за рейд, когда маска, как правило, присутствует, но не надета правильным образом — не закрывает органы дыхания», — отметили власти.

&quot;Масочные&quot; рейды в общественном транспорте Барнаула.
«Масочные» рейды в общественном транспорте Барнаула.
управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю

В мэрии напомнили, когда пассажир отказывается надевать маску, останавливают движение и вызывают полицию.

За невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, согласно ч.2 ст.6.3 КоАП РФ предусмотрены штрафы:

  • на граждан — от 15 до 40 тысяч рублей,
  • должностным лицам — от 50 до 150 тысяч рублей,
  • юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее алтайский депутат АКЗС, «эваларовец» Николай Якушев предложил отправлять ковид-диссидентов на работу в госпитали.

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