От 15 до 40 тысяч. Барнаульским антимасочникам напомнили о размерах штрафов

В Барнауле ежедневно проводятся рейды в общественном транспорте. Проверяют не только наличие средств защиты у пассажиров, но и то, как осуществляется дезинфекция, рассказали в администрации города.

В сравнении с началом октября пассажиров без масок стало гораздо меньше, заметили проверяющие. Также в разы сократились замечания к пассажироперевозчикам.

«Если в сентябре каждый третий автобус останавливали, увидев водителя без маски, то сегодня это 1−2 случая за рейд, когда маска, как правило, присутствует, но не надета правильным образом — не закрывает органы дыхания», — отметили власти.

«Масочные» рейды в общественном транспорте Барнаула. управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю

В мэрии напомнили, когда пассажир отказывается надевать маску, останавливают движение и вызывают полицию.

За невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, согласно ч.2 ст.6.3 КоАП РФ предусмотрены штрафы:

на граждан — от 15 до 40 тысяч рублей,

должностным лицам — от 50 до 150 тысяч рублей,

юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее алтайский депутат АКЗС, «эваларовец» Николай Якушев предложил отправлять ковид-диссидентов на работу в госпитали.