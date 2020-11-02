Алтайский депутат предложил отправлять ковид-диссидентов на работу в госпитали

За неуместный хайп в соцсетях на тему коронавируса алтайский депутат Николай Якушев предложил отправлять отрицающих пандемию на работу в ковидные госпитали. Это не только покажет ковид-диссидентам реальное положение дел, но и поможет закрыть кадровую проблему в больницах, считает парламентарий.

«Нельзя создавать неуместный хайп, дезинформировать население ради популярности. Движение ковид-диссидентов, которое агитирует не носить маски и не верить в опасность COVID-19, уже стало виновником многих вопиющих случаев. Яркий пример — недавние остановки движения общественного транспорта из-за отказа пассажиров использовать средства защиты органов дыхания», — цитирует депутата Якушева пресс-служба АКЗС.

Наказание для антимасочников может быть разным, «вплоть до привлечения нарушителей к работе в ковидных госпиталях», отметил он.

Мнение Якушев высказал в эфире телеканала «Катунь 24».

Барнаульские ковид-диссиденты

Самый большой бунт в Барнауле антимасочники устроили вечером 26 октября. В трамвай № 10 зашли 17 человек, которые заблокировали движение на 2 часа.

Накануне стало известно, что в суд передали материалы в отношении всех участников акции протеста — их ждет административное наказание.

Бунт антимасочников. Barnaul22

Ранее еще одна упрямая антимасочница целый час трепала нервы полному трамваю людей. Аналогичный случай был и в Рубцовске.

В барнаульском Горэлектротрансе подсчитали, что за пять дней из-за антимасочников электротранспорт простоял на линии более 4,5 часов и не довез до места назначения около 3,5 тыс. пассажиров.