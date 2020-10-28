По вине антимасочников 3,5 тысячи жителей Барнаула не смогли доехать куда нужно

За последние пять дней из-за нарушения масочного режима электротранспорт простоял на линии более 4,5 часов и не довез до места назначения около 3,5 тыс. пассажиров.
«Среди них большую часть составляют пенсионеры и льготники», — отметили в «Горэлектротрансе».
При этом страдают не только люди, которые не могут вовремя добраться до мест назначения, но и само предприятие — финансовые потери.
В мэрии напомнили о запрете перевозки людей без масок: если нарушитель отказывается соблюдать меры или покинуть транспорт, то вызывают полицию.
Напомним, самый большой бунт антимасочники устроили вечером 26 октября. В трамвай № 10 зашли 17 человек, которые заблокировали движение на 2 часа.
Накануне стало известно, что в суд передали материалы в отношении всех участников акции протеста — их ждет административное наказание.
Ранее еще одна упрямая антимасочница целый час трепала нервы полному трамваю людей в Барнауле.
Стоит отметить, что с 28 октября Роспотребнадзор предписал повсеместное обязательное ношение масок на всей территории России.