И тут подошел полицейский. Как наказывают жителей края за отсутствие масок в магазинах

Жалобы сознательных жителей края на земляков, взявших за правило ходить по магазинам без масок, нашли понимание у тех, кто контролирует соблюдение требований. В августе суды Алтайского края вынесли десятки решений об административном наказании покупателей и продавцов-безмасочников, «пойманных» на месте правонарушения — в магазинах. Одних нарушителей просто предупреждают. Других уже штрафуют.

«Стала доставать маску из сумки»

Барнаулец Денис Х. находился в магазине продуктов по пр. 5 Инициативный, 15/2. Без маски. Сам он утверждал: снял маску тогда, когда в магазине не было покупателей.

Это его не спасло: протокол об административном нарушении на него составили. А суд, куда передали протокол и фототаблицу, признал его виновным: мужчина нарушил статью 20.6.1 КоАП РФ (часть 1). Наказали нарушителя, впрочем, нестрого — вынесли предупреждение.

Валерия М. из Алейска на суде рассказала: 25 июля зайдя в здание магазина «ЦУМ», стала доставать маску из сумки. И вот в этот момент к ней подошли сотрудники полиции, что как раз и зафиксировано на фотографии.

Судья пришел к выводу: нарушение имеет место. Как ни крути — маски на лице не было. Наказали ее тоже предупреждением.

Сотрудники ГИБДД раздали водителям маски. пресс-служба Госавтоинспекции Барнаула

Штраф 1 тыс. рублей

Предупреждение — самая распространенная мера наказания за хождение без маски там, где ее необходимо надевать по указу губернатора. Между тем за последнее время суда стали и штрафовать нарушителей.

К примеру, алейской пенсионерке Любовь А., находившуюся без маски в магазине «Тортолли», и ее землячке Наталье Н. (26 июля она находилась в магазине «Бульвар») суд присудил 1 тыс. рублей. Хотя обе женщины в содеянном раскаялись.

Уплатить штраф надо в течение шестидесяти дней со дня вступления постановления суда в силу.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

Штраф 15 тыс. рублей

Разумеется, наказывают и продавцов, обслуживших клиентов без маски и перчаток, тоже штрафуют. Но в судах дел о нарушении ими требований все же немного.

Среди тех, кто понес наказание, в частности, Ольга М. из Рубцовска — она торговала продовольственными товарами в магазине, «находясь на рабочем месте без средства индивидуальной защиты (медицинской маски) и перчаток». И в этот момент ее «застукали» сотрудники полиции.

Отпираться было бесполезно: действия продавца квалифицировали по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Срок ее привлечения к административной ответственности на момент рассмотрения дела не истек.

Женщина лично заплатит штраф в 15 тыс. рублей, решил Рубцовский горсуд. Максимальная санкция по этой статье — 40 тыс. рублей.

Контроль за соблюдением масочного режима. Анна Зайкова.

Маски по-прежнему обязательны

Напомним, какие ограничения сохранятся в Алтайском крае по данным на 7 августа.