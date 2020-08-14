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И тут подошел полицейский. Как наказывают жителей края за отсутствие масок в магазинах

Жалобы сознательных жителей края на земляков, взявших за правило ходить по магазинам без масок, нашли понимание у тех, кто контролирует соблюдение требований. В августе суды Алтайского края вынесли десятки решений об административном наказании покупателей и продавцов-безмасочников, «пойманных» на месте правонарушения — в магазинах. Одних нарушителей просто предупреждают. Других уже штрафуют.

Контроль за соблюдением масочного режима.
Контроль за соблюдением масочного режима.
Анна Зайкова.

«Стала доставать маску из сумки»

Барнаулец Денис Х. находился в магазине продуктов по пр. 5 Инициативный, 15/2. Без маски. Сам он утверждал: снял маску тогда, когда в магазине не было покупателей.

Это его не спасло: протокол об административном нарушении на него составили. А суд, куда передали протокол и фототаблицу, признал его виновным: мужчина нарушил статью 20.6.1 КоАП РФ (часть 1). Наказали нарушителя, впрочем, нестрого — вынесли предупреждение.

Валерия М. из Алейска на суде рассказала: 25 июля зайдя в здание магазина «ЦУМ», стала доставать маску из сумки. И вот в этот момент к ней подошли сотрудники полиции, что как раз и зафиксировано на фотографии.

Судья пришел к выводу: нарушение имеет место. Как ни крути — маски на лице не было. Наказали ее тоже предупреждением.

Сотрудники ГИБДД раздали водителям маски.
Сотрудники ГИБДД раздали водителям маски.
пресс-служба Госавтоинспекции Барнаула

Штраф 1 тыс. рублей

Предупреждение — самая распространенная мера наказания за хождение без маски там, где ее необходимо надевать по указу губернатора. Между тем за последнее время суда стали и штрафовать нарушителей.

К примеру, алейской пенсионерке Любовь А., находившуюся без маски в магазине «Тортолли», и ее землячке Наталье Н. (26 июля она находилась в магазине «Бульвар») суд присудил 1 тыс. рублей. Хотя обе женщины в содеянном раскаялись.

Уплатить штраф надо в течение шестидесяти дней со дня вступления постановления суда в силу.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Штраф 15 тыс. рублей

Разумеется, наказывают и продавцов, обслуживших клиентов без маски и перчаток, тоже штрафуют. Но в судах дел о нарушении ими требований все же немного.

Среди тех, кто понес наказание, в частности, Ольга М. из Рубцовска — она торговала продовольственными товарами в магазине, «находясь на рабочем месте без средства индивидуальной защиты (медицинской маски) и перчаток». И в этот момент ее «застукали» сотрудники полиции.

Отпираться было бесполезно: действия продавца квалифицировали по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Срок ее привлечения к административной ответственности на момент рассмотрения дела не истек.

Женщина лично заплатит штраф в 15 тыс. рублей, решил Рубцовский горсуд. Максимальная санкция по этой статье — 40 тыс. рублей.

Контроль за соблюдением масочного режима.
Контроль за соблюдением масочного режима.
Анна Зайкова.

Маски по-прежнему обязательны

Напомним, какие ограничения сохранятся в Алтайском крае по данным на 7 августа.

  1. Масочный режим.
  2. Режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Таким гражданам запрещено покидать место жительства (место пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома.
  3. Запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных, спортивных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.
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