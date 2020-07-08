Барнаульским велосипедистам рассказали о смертельных ловушках на новой велодорожке

Госавтоинспекция Барнаула призывает к внимательности при движении по велосипедной дорожке на улице Георгия Исакова, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Для этого полицейские накануне провели профилактическое мероприятие, побеседовав с любителями активного отдыха.

«В некоторых местах велодорожка пересекается с проезжей частью, поэтому в данных местах любителям двухколесного транспорта стоит проявлять повышенное внимание, ведь велосипедисты наиболее уязвимая категория участников дорожного движения», — пояснили в ведомстве.

Полицейские вручали велосипедистам памятки по ПДД, а также рассказали об опасных ловушках, которые могут их подстерегать на новой велодорожке.

Ранее altapress.ru протестировал велодорожки с точки зрения удобства. Советуем прочитать, если интересно, как делят известную аллею велосипедисты и мамы с колясками.

Напомним, в 2019 году, когда только построили первые велодорожки, проект вызвал массу споров — они получились «кривыми» и за это их даже прозвали «вилюшками». По словам велосипедистов, по ним было неудобно ездить.

Однако к лету 2020 года велосипедные дорожки «распрямили» и сделали более удобными.

Как отмечают в паблике «Инцидент Барнаул», в 2020 году в городе в ДТП пострадали 25 велосипедистов, погибших нет.