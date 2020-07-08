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Жизнь

Барнаульским велосипедистам рассказали о смертельных ловушках на новой велодорожке

Госавтоинспекция Барнаула призывает к внимательности при движении по велосипедной дорожке на улице Георгия Исакова, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Аллея на Георгия Исакова (благоустройство).
Аллея на Георгия Исакова (благоустройство).
Анна Зайкова.

Для этого полицейские накануне провели профилактическое мероприятие, побеседовав с любителями активного отдыха.

«В некоторых местах велодорожка пересекается с проезжей частью, поэтому в данных местах любителям двухколесного транспорта стоит проявлять повышенное внимание, ведь велосипедисты наиболее уязвимая категория участников дорожного движения», — пояснили в ведомстве.

Полицейские вручали велосипедистам памятки по ПДД, а также рассказали об опасных ловушках, которые могут их подстерегать на новой велодорожке.

Ранее altapress.ru протестировал велодорожки с точки зрения удобства. Советуем прочитать, если интересно, как делят известную аллею велосипедисты и мамы с колясками.

Напомним, в 2019 году, когда только построили первые велодорожки, проект вызвал массу споров — они получились «кривыми» и за это их даже прозвали «вилюшками». По словам велосипедистов, по ним было неудобно ездить.

Однако к лету 2020 года велосипедные дорожки «распрямили» и сделали более удобными.

Как отмечают в паблике «Инцидент Барнаул», в 2020 году в городе в ДТП пострадали 25 велосипедистов, погибших нет.

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