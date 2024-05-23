Барнаульским зрителям показали благотворительный спектакль «Корчак»

В краевом театре кукол «Сказка» при поддержке «Ростелекома» и Алтайского отделения Российского детского фонда прошел благотворительный спектакль «Корчак». Постановка семейного театра «Взрослые и дети» была посвящена Году Семьи и вызвала у зрителей много эмоций.

Спектакль поставлен в 2018 году на грант Губернатора Алтайского края в рамках проекта «Любить ребенка». После этого труппа гастролировала с ним по региону и была отмечена наградами различных фестивалей. В этом году «Корчака» решили повторить на барнаульских подмостках во время Всероссийской недели семьи.

В постановке участвуют сразу несколько семей — Шемберг (руководитель театра Галина, ее муж Андрей и сын Николай), Шелеповы (Александр и его дочь Ирина), Овчинниковы (руководитель местного отделения детского фонда Оксана и ее дочь Катя). Практически все молодые актеры — выпускники детской театральной студии «Смайлики», из которой впоследствии и вырос семейный театр, а также студенты театрального вуза и колледжа.

Руководитель театра Галина Шемберг. Фото предоставлено семейным театром «Взрослые и дети».

Спектакль повествует о трагических событиях в жизни известного польского педагога и писателя Януша Корчака и относит зрителей к 1942 году, когда созданный им «Дом сирот» попал в Варшавское гетто в оккупированной немцами Польше. Корчак тогда отклонил предложения друзей вывести его из гетто и отправился с детьми в Треблинку, где вместе с ними погиб в газовой камере.

В фойе театра волонтеры «Ростелекома» приглашали гостей поучаствовать в тематических локациях. В одной зрители собирали кораблик из стикеров, на которых писали свои мечты, в другой — скачивали с помощью QR-кода документальный аудиоспектакль «Быть услышанным». Еще в одной зоне дети вместе с юными журналистами из газеты «САМИ» брали у взрослых интервью и записывали размышления барнаульцев на разные темы для нового проекта.

Сама постановка вызвала сильные эмоции у зрителей: многие не смогли сдержать слез, зал стоя аплодировал актерам. После спектакля состоялось обсуждение сюжета с психологом Инной Голышевской, семья которой также играла в предыдущих постановках «Корчака».

Обсуждение сюжета с психологом Инной Голышевской. Фото предоставлено семейным театром «Взрослые и дети».

Всё, от начала до конца, в точку. Плакала. И жизнь на сцене, и обсуждение с психологом были важными для меня. Горжусь тем, что лично знаю некоторых актёров, они такие талантливые, — написала в своем отзыве о спектакле жительница Барнаула Лилия Федулова.

Спектакль «Корчак». Фото предоставлено семейным театром «Взрослые и дети». Спектакль «Корчак». Фото предоставлено семейным театром «Взрослые и дети». Спектакль «Корчак». Фото предоставлено семейным театром «Взрослые и дети». Спектакль «Корчак». Фото предоставлено семейным театром «Взрослые и дети».

Сюжет выворачивает душу, вызывает поток эмоций. Слушая десять ценных заповедей Януша Корчака, сама себе, как родитель, задавала много вопросов. Благодарна режиссеру и артистам за то, что смогли прожить свои роли и донести до зрителя мысли этого талантливого педагога, — отметила секретарь-референт Алтайского филиала «Ростелекома» Марина Меньшикова.

Справка: Семейный театр «Взрослые и дети» был образован в 2015 году. Труппа под руководством Галины Шемберг реализует социокультурные и благотворительные проекты и действует в статусе некоммерческой организации. Участники театра — многократные лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных фестивалей, а также победители краевого этапа национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Семья будущего» за благотворительный проект «Любить ребёнка» и номинанты премии «Звезда театрала» за социальный проект «Театр безграничных возможностей».

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