Барнаульский аэрофотограф с захватывающими снимками попал в ТОП-100 лучших в мире

Антон Мелёшкин из Барнаула вышел в финал и попал в ТОП-100 лучших фотографов в номинации «Аэрофотография» международной премии 35AWARDS.

По словам фотографа, он впервые решил поучаствовать в каком-либо конкурсе. По результатам голосования снимок Калязинской колокольни (Тверская область) попал в шорт-лист премии.

На основании рейтинга по трем лучшим работам автор вошел сотню лучших в номинации «Аэрофотография». Этим видом съемки барнаулец занимается с 2012 года.

«Спасибо за настоящую красоту, её сейчас всем не хватает», «Ваши работы у меня на заставке в телефоне», — пишут в соцсетях комментаторы.

О премии

35AWARDS — крупная международная премия от создателей профессионального фото-сообщества 35photo.ru.

В задачи премии входит поиск 100 лучших работ года в различных номинациях.

В 2019 году в конкурсе участвовало более 117 тысяч фотографов из 173 стран.