Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Барнаульский аэропорт купит еще один новый трап после ЧП с пассажирами

«Авиапредприятие «Алтай» на Госзакупках ищет поставщика самоходного пассажирского трапа ABS-580, пишет «Интерфакс-Сибирь». Начальная цена контракта составляет 9,43 млн рублей.

Трапы.
Трапы.
Анна Зайкова

По контракту, подрядчику необходимо поставить трап в аэропорт Барнаула в течение 130 дней с даты получения первого авансового платежа.

Победителя торгов определят 28 января.

Как ранее писал altapress.ru, аэропорт уже закупил три подержанных французских трапа. Летом гендиректор «Авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко заявлял, что в планах купить еще один.

ЧП с трапом

12 февраля при посадке пассажиров рейса № 652 Барнаул — Москва на борт самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошло обрушение верхней площадки автотрапа.

По данным правоохранительных органов, шесть человек упали с трапа.

По информации Минтранса, трап проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года. Тогда замечаний не выявили.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость