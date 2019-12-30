Барнаульский аэропорт купит еще один новый трап после ЧП с пассажирами

По контракту, подрядчику необходимо поставить трап в аэропорт Барнаула в течение 130 дней с даты получения первого авансового платежа.
Победителя торгов определят 28 января.
Как ранее писал altapress.ru, аэропорт уже закупил три подержанных французских трапа. Летом гендиректор «Авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко заявлял, что в планах купить еще один.
ЧП с трапом
12 февраля при посадке пассажиров рейса № 652 Барнаул — Москва на борт самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошло обрушение верхней площадки автотрапа.
По данным правоохранительных органов, шесть человек упали с трапа.
По информации Минтранса, трап проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года. Тогда замечаний не выявили.