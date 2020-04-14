Барнаульский аэропорт обновил список отмененных рейсов

Аэропорт Барнаула опубликовал обновленный перечень отмененных рейсов. По информации на 13 апреля, решения об отмене рейсов приняли шесть авиакомпаний.

«S7» отменила рейсы S72601/2602 — 14, 15, 16, 19, 21, 23 апреля.

«Уральские авиалинии» отменяют рейсы U6651/652 — 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 апреля, а также рейсы U6629/630 — 27 апреля и U6631/632 — 21, 25, 28 апреля.

«Аэрофлот» не будет выполнять рейсы SU1430/1431 — 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля.

«СиЛА» отменила СЛ47/48 — 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля.

«КрасАвиа» отменяет рейсы ЭК83/84 — 14, 18, 21, 25, 28 апреля.

«ЮТэйр» не полетит рейсом ЮТ213/214 — 25 апреля.

Международный аэропорт Барнаул Алексей Рыжков

Ситуация с полетами

В марте 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в воздушном пространстве 115,2 тысячи полетов, что на 12,8% ниже показателя относительно того же периода прошлого года, сообщили в Росавиации.

С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключением стали вывозные рейсы, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные, а также перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты по отдельным решениям правительства.

Ранее авиакомпания NordStar объявила об открытии новых регулярные рейсы из Красноярска, Томска и Барнаула в летнем расписании полетов с 1 июня 2020 года.