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14 апреля 13°C

Барнаульский аэропорт обновил список отмененных рейсов

Аэропорт Барнаула опубликовал обновленный перечень отмененных рейсов. По информации на 13 апреля, решения об отмене рейсов приняли шесть авиакомпаний.

Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова.
Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова.
Алексей Мартышкин

«S7» отменила рейсы S72601/2602 — 14, 15, 16, 19, 21, 23 апреля.

«Уральские авиалинии» отменяют рейсы U6651/652 — 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 апреля, а также рейсы U6629/630 — 27 апреля и U6631/632 — 21, 25, 28 апреля.

«Аэрофлот» не будет выполнять рейсы SU1430/1431 — 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля.

«СиЛА» отменила СЛ47/48 — 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля.

«КрасАвиа» отменяет рейсы ЭК83/84 — 14, 18, 21, 25, 28 апреля.

«ЮТэйр» не полетит рейсом ЮТ213/214 — 25 апреля.

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
Алексей Рыжков

Ситуация с полетами

В марте 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в воздушном пространстве 115,2 тысячи полетов, что на 12,8% ниже показателя относительно того же периода прошлого года, сообщили в Росавиации.

С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключением стали вывозные рейсы, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные, а также перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты по отдельным решениям правительства.

Ранее авиакомпания NordStar объявила об открытии новых регулярные рейсы из Красноярска, Томска и Барнаула в летнем расписании полетов с 1 июня 2020 года.

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