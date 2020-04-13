NordStar оптимистично заявила об открытии летних полетов из Барнаула в Сочи и Анапу

Авиакомпания NordStar объявила об открытии новых регулярные рейсы из Красноярска, Томска и Барнаула в летнем расписании полетов с 1 июня 2020 года. Сообщение опубликовано на сайте компании.

Из Барнаула запланировано открытие двух направлений: в Сочи и Анапу.

Регулярные рейсы по маршруту Барнаул — Сочи — Барнаул будут выполняться по вторникам и четвергам в период с 12 июня по 15 сентября. Вылеты из Барнаула в 00:15, прибытие в Сочи в 01:50, вылет обратных рейсов из Сочи в 02:50, прибытие в Барнаул в 11:50.

Улететь в Анапу можно будет в период с 12 июня по 15 сентября.

Прямые рейсы из Барнаула будут выполняться по вторникам и пятницам в 13:00, прибытие в Анапу в 14:30. Полеты из Анапы в Барнаул будут осуществляться по понедельникам и четвергам, время вылета — 14:10, время прибытия- 23:05.

Летать будет Boeing 737−800.

Как ранее сообщалось, до конца апреля жители Алтайского края смогут летать только в Москву.