Барнаульский аэропорт опубликовал расписание отмененных рейсов на июнь

Рейсы отменили восемь авиакомпаний.
Какие рейсы отменили
- «Уральские авиалинии» — U6651/652 на 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12 июня и U6631/632 на 2, 6, 9 июня.
- «Аэрофлот» — SU1430/1431 — 2, 4 июня и SU1432/1433 — со 2 по 15 июня.
- «СиЛА» — СЛ47/48 — 1, 3, 5 июня.
- «КрасАвиа» — ЭК83/84 — 2 июня.
- «ЮТэйр» — ЮТ183/184 — 3, 7 июня.
- «ИрАэро» — РД225/226 — 5, 12, 16, 19, 23, 26 июня.
- «Северный ветер» — N427/28 — 4, 11 июня и N4753/754 — 4, 11, 18, 25 июня.
- «НордСтар» — Y7309/310 — 12, 16, 19, 23, 26, 30 июня и Y7311/312 — 12, 16, 19, 23, 26, 30 июня.
Подробную информацию можно получить в справочной аэропорта.
Ранее altapress.ru писал, что пассажиропоток Барнаульского аэропорта в апреле 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года сократился на 80%.