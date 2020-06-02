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Жизнь

Барнаульский аэропорт опубликовал расписание отмененных рейсов на июнь

Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова опубликовал список отмененных рейсов на июнь. Изменения произошли по решению авиакомпаний.

В аэропорту. Ожидание.
В аэропорту. Ожидание.
СС0

Рейсы отменили восемь авиакомпаний.

Какие рейсы отменили

  • «Уральские авиалинии» — U6651/652 на 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12 июня и U6631/632 на 2, 6, 9 июня.
  • «Аэрофлот» — SU1430/1431 — 2, 4 июня и SU1432/1433 — со 2 по 15 июня.
  • «СиЛА» — СЛ47/48 — 1, 3, 5 июня.
  • «КрасАвиа» — ЭК83/84 — 2 июня.
  • «ЮТэйр» — ЮТ183/184 — 3, 7 июня.
  • «ИрАэро» — РД225/226 — 5, 12, 16, 19, 23, 26 июня.
  • «Северный ветер» — N427/28 — 4, 11 июня и N4753/754 — 4, 11, 18, 25 июня.
  • «НордСтар» — Y7309/310 — 12, 16, 19, 23, 26, 30 июня и Y7311/312 — 12, 16, 19, 23, 26, 30 июня.

Подробную информацию можно получить в справочной аэропорта.

Ранее altapress.ru писал, что пассажиропоток Барнаульского аэропорта в апреле 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года сократился на 80%.

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