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Жизнь

Барнаульский аэропорт предложили сделать базой для нового лоукостера

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил Барнаульский аэропорт в качестве одного из вариантов для базы нового низкотарифного перевозчика авиакомпании S7. Об этом он написал в Facebook.

Самолет S7.
Самолет S7.
Александр Комков.

Базовым аэропортом эксперт предложил воздушную гавань во Владимире. Учитывая близость к Москве и огромный туристический потенциал, такое предложение могло бы иметь высокий экономический эффект, считает он.

«Другими альтернативными вариантами, по моему мнению, могли бы стать Новокузнецк и Барнаул», — написал Зотов.

Новый лоукостер

S7 Group пока оценивает целесообразность запуска нового лоукостера и ведет переговоры с зарубежными производителями воздушных судов — Airbus и Boeing.

По данным «Ведомостей», для проработки планов по созданию нового лоукостера в Минтрансе РФ создали рабочую группу с участием сотрудников S7.

S7 Airlines имеет основные хабы в Новосибирском аэропорту Толмачево и Московском аэропорту Домодедово, региональные хабы в Петербургском аэропорту Пулково и в аэропорту Иркутска, хаб для перевозок внутри ДФО в аэропорту Кневичи, Владивосток.

В 2019 году сообщалось, что аэропорт Барнаула может стать базовым для региональной авиакомпании, которую создают на базе Utair.

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