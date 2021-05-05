Барнаульский аэропорт предложили сделать базой для нового лоукостера

Базовым аэропортом эксперт предложил воздушную гавань во Владимире. Учитывая близость к Москве и огромный туристический потенциал, такое предложение могло бы иметь высокий экономический эффект, считает он.
«Другими альтернативными вариантами, по моему мнению, могли бы стать Новокузнецк и Барнаул», — написал Зотов.
Новый лоукостер
S7 Group пока оценивает целесообразность запуска нового лоукостера и ведет переговоры с зарубежными производителями воздушных судов — Airbus и Boeing.
По данным «Ведомостей», для проработки планов по созданию нового лоукостера в Минтрансе РФ создали рабочую группу с участием сотрудников S7.
S7 Airlines имеет основные хабы в Новосибирском аэропорту Толмачево и Московском аэропорту Домодедово, региональные хабы в Петербургском аэропорту Пулково и в аэропорту Иркутска, хаб для перевозок внутри ДФО в аэропорту Кневичи, Владивосток.
В 2019 году сообщалось, что аэропорт Барнаула может стать базовым для региональной авиакомпании, которую создают на базе Utair.