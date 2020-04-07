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7 апреля 9°C
Коронавирус

Барнаульский альпинист застрял в Непале

Альпинист Антон Лежнев из Барнаула не может вернуться домой из Непала. В Катманду он вылетел 12 марта, когда границы еще были открыты, пишет Тайга.инфо.

Непал.
Непал.
CC0

Группа из 13 человек планировала трек к базовому лагерю Эвереста с несложными восхождениями на вершины выше 5 тыс. метров, но уже на подходе к лагерю альпинисты узнали, что Непал закрыл авиасообщение, а рейсы работают только на вылет.

Одной девушке из группы стало плохо, ей потребовалась госпитализация.

«Мы должны были улетать 23 марта на вертолете по страховке, но пришлось еще согласовывать полет с местными властями. Нам помогало посольство РФ. Из Луклу мы улетели 25-го. Забегая вперед, скажу, что ей оказали помощь в Катманду и уже выписали. Тест на коронавирус тоже взяли — отрицательный», — рассказывает барнаулец.

В итоге всех остававшихся туристов, в том числе русских, вывезли в Катманду, но ничего конкретного до сих пор не говорят.

В районе, где живут альпинисты, утром и вечером на пару часов открываются лавки, где можно купить продукты и предметы первой необходимости. В их отеле за 500 рублей в день можно два раза поесть и заплатить за половину комнаты, которую ты занимаешь.

«Я начинаю экономить, и уже не каждый день могу себе позволить поесть в нашей кафешке. В среднем, блюдо стоит 100 рублей. У меня есть „джетбойл“ (горелка), чтобы готовить на газу. Друзья из русско-украинской группы подкинули баллоны с остатками газа. Можно готовить на завтрак яичницу и кипятить воду», — говорит Лежнев.

Непал.
Непал.
CC0

Пресс-атташе посольства РФ в Непале создал для застрявших россиян чат в WhatsApp, куда скидывается актуальная информация.

«Мы все время на связи с посольством РФ. Я так понял, по инициативе Олега Никифоренко (мастер спорта по альпинизму из Барнаула) было написано обращение по нашей эвакуации от президента Федерации альпинизма России депутату Валерию Рашкину, который тоже альпинист. Тот уже направил запрос министру МЧС России», — добавил барнаулец.

Ранее altapress.ru писал, что около полутора десятков жителей среднеазиатских государств «застряли» в Центре временного содержания иностранных граждан в Барнауле, из-за закрытия границ их не могут депортировать.

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