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Жизнь

Барнаульский архитектор возмутился «адовым» переходом

Архитектор Александр Деринг написал эмоциональный пост о переходе через проспект Социалистический в районе домов № 124 и 107. Люди там уже не первый год вынуждены «месить грязь» и подвергаются опасности.

"Адовый" переход на Социалистическом.
"Адовый" переход на Социалистическом.
facebook.com/aleksandr.dering

Жильцы домов уже давно просят администрацию Железнодорожного района и города благоустроить район перехода. Дорожка там уходит в грунт и грязь, пишет архитектор.

«Этот трафик связывает кварталы с большим потоком взрослых и детей дошкольного и школьного возраста. <.> Этот перешеек совершенно адовый! Все наши обращения в пустоту!», — возмущается Деринг.

Эксперт уверен, что в городе в принципе существует серьезная проблема совмещенных с пешеходами внутридворовых проездов.

«Когда проектировали кварталы, машин было мало. Сейчас дворы превратились в улицы, где нет места пешеходам!», — заключил Деринг.

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