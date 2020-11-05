Попался «товарищ Че». Барнаульский бар накажут за нарушение губернаторского указа

Участники рейда заглянули в бар «Che Guevara», бар-ресторан «Опера», кальян-караоке-бар «Хоттабыч» и бар «Крыша».
«В результате выявлено нарушение в баре „Che Guevara“, сотрудниками администрации составлен акт о привлечении к ответственности по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ „Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“. Кроме того, в выходные дни сотрудниками полиции также были выявлены правонарушения в работе указанного бара», — сообщили власти.
Напомним, в новой редакции указа губернатора Алтайского края Виктора Томенко предписывается ношение масок в любых учреждениях торговли, сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, в общественном транспорте, на остановочных пунктах, в такси, на парковках, в лифтах и в иных местах массового пребывания людей.
Также запрещается в период с 23:00 до 6:00 проводить зрелищно-развлекательные, досуговые мероприятия и оказывать аналогичные услуги.
Ранее в мэрии напомнили размеры штрафов, которые грозят антимасочникам.