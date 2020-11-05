Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 ноября 1°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Попался «товарищ Че». Барнаульский бар накажут за нарушение губернаторского указа

Четыре барнаульских бара обошли проверяющие за один вечерний рейд по контролю за соблюдением коронавирусных ограничений. Лишь в одном из заведений нашли нарушения, рассказали в пресс-службе администрации города.

Вечеринка. Бар.
Вечеринка. Бар.
СС0

Участники рейда заглянули в бар «Che Guevara», бар-ресторан «Опера», кальян-караоке-бар «Хоттабыч» и бар «Крыша».

«В результате выявлено нарушение в баре „Che Guevara“, сотрудниками администрации составлен акт о привлечении к ответственности по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ „Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“. Кроме того, в выходные дни сотрудниками полиции также были выявлены правонарушения в работе указанного бара», — сообщили власти.

Напомним, в новой редакции указа губернатора Алтайского края Виктора Томенко предписывается ношение масок в любых учреждениях торговли, сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, в общественном транспорте, на остановочных пунктах, в такси, на парковках, в лифтах и в иных местах массового пребывания людей.

Рейд по барнаульским барам.
Рейд по барнаульским барам.
barnaul.org

Также запрещается в период с 23:00 до 6:00 проводить зрелищно-развлекательные, досуговые мероприятия и оказывать аналогичные услуги.

Ранее в мэрии напомнили размеры штрафов, которые грозят антимасочникам.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость