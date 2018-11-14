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Барнаульский благотворительный фонд собирает деньги на машину для мобильной помощи детям

Барнаульский благотворительный фонд «Облака» запустил сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru — фонду нужен собственный автомобиль для быстрой мобильной помощи детям в подопечных семьях.

Благотворительный фонд "Облака".
Благотворительный фонд "Облака".
vk.com/fond_oblaka

Предстоит собрать 500 тыс. рублей. Сбор продлится 27 дней. Проект можно поддержать и нефинансово — распространением информации. В обмен на денежные средства предлагается несколько лотов — от символа «Облаков», фетрового сердечка за 100 рублей, кружек, наклеек и футболок до картин, персонального лендинга в соцсетях и участия в документальном фильме о фонде за 100 тыс. рублей.

Самый крупный лот — пожизненный статус попечителя фонда с регистрацией в Минюсте — для того, кто готов внести сумму сбора полностью.

«В Алтайском крае ежедневно более 1000 детей едят только один раз в день. На машине мы сможем доставить еду и одежду самым беззащитным детям и дать им шанс на новое будущее», пишут «Облака» в проекте.

В основном фонд помогает сиротам и матерям с маленькими детьми, которым негде жить и нечего есть. Каждый день туда обращаются десятки семей за едой и одеждой.

«Так получилось, что ни у кого из сотрудников фонда нет своей машины, — говорит руководитель фонда Джамиля Семененко. — У нас есть огромное сообщество автоволонтеров, которые помогают отвезти продукты в семью в свободное от работы время. Но этого недостаточно, чтобы оказывать оперативную помощь по спасению ребенка, который задыхается без лекарства или медицинского оборудования или голодает прямо сейчас. Пока такой мобильной помощи в Алтайском крае нет».

500 тыс. рублей, объявленных к сбору, — это цена недорогого поддержанного автомобиля: минивэна. «Облака» планируют запустить еще и конкурс на лучшее название для машины, которая будет оказывать мобильную помощь детям.

Подробности можно узнать по телефону: +7 960 961 2442.

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