Барнаульский бомж-форточник на 6 лет может получить «определенное место жительства»

В Алтайском крае оперативно раскрыли кражу электроинструментов, совершенную в садоводстве, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию пришел житель Барнаула — неизвестные проникли в дачный домик и похитили электроинструменты на 10 тыс. рублей.

«Задержан ранее судимый 33-летний мужчина без определенного места жительства», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленник ночью через форточку проник в дом, откуда похитил имущество, спрятав всю добычу у товарища.

Электроинструменты изъяли и передали владельцу. За «кражу с незаконным проникновением в жилище» мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее другой житель Барнаула украл у супруги кочан капусты, тушку курицы и флягу. Вернуть удалось все, кроме курицы.