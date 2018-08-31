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1 сентября
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Барнаульский дендрарий откроют для посетителей с 1 сентября

На трети территории барнаульского дендрария разобрали деревья, поваленные ураганом. Основную часть учреждения откроют для посетителей 1 сентября, сообщают «Вести Алтай».

Дендрарий сейчас
Дендрарий сейчас
Анна Зайкова

Два месяца назад барнаульский дендрарий оказался в эпицентре урагана и серьезно пострадал. Тогда стихия сломала около 300 деревьев.

Сначала гостей не планировали принимать в этому году. Однако поваленные ураганом деревья смогли разобрать значительно раньше. Правда, только на трети территории. Закрытым для посетителей останется участок с флорой региона. Там поваленные деревья оказались в пруду и без спецтехники их не извлечь.

Напомним, 23 июня грозовой шквал серьезно повредил насаждения барнаульского дендрария. По подсчетам руководства НИИ, ураган повалил 123 дерева, которые были на учете и считались ценными. Примерно столько же деревьев пострадали из числа неучетнных. Такой катастрофы за 85-летнюю историю уникального комплекса еще не было.

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