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Жизнь

Барнаульский фельдшер получил благодарственное письмо от Путина, а главврачи — госнаграды

Барнаульский фельдшер Алексей Канурин за высокий профессионализм получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина, сообщает правительство Алтайского края.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

15 июня губернатор края Виктор Томенко вручил медработникам государственные и краевые награды.

Глава региона отметил, что в 2020 году медработники столкнулись с серьезной нагрузкой, вызванной пандемией, однако несмотря на риск они спасали жизни людей.

«И жизнь, и работа человека, который связал свою судьбу с системой здравоохранения, с деятельностью, посвященной помощи людям, лечению заболеваний, спасению жизни, никогда, ни в какие времена не была легкой. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто работает в медицинской сфере, в здравоохранении края, за каждодневный напряженный, самоотверженный труд!» — подчеркнул Томенко.

Он также напомнил, что вручение госнаград — это признание на государственном уровне заслуг алтайских медиков.

Орден Почета получили главврач бийской больницы № 4 Александр Зорих и завкафедрой АГМУ Александр Неймарк.

«Заслуженным работником здравоохранения РФ» стали главврач барнаульской больницы № 5 Ирина Вильгельм, главврач барнаульской поликлиники № 3 Николай Карпов, главврач Алтайского краевого кардиологического диспансера Андрей Косоухов, замглавврача Краевой клинической больницы скорой медпомощи Ирина Комлева и другие.

«Благодарственным письмом президента РФ за высокий профессионализм при оказании скорой медицинской помощи и многолетнюю добросовестную работу поощрен фельдшер Станции скорой медицинской помощи города Барнаула Алексей Канурин», — отметили в правительстве края.

Ранее Путин наградил почетной грамотой двух жительниц Барнаула — учителя географии и замдиректора спортшколы олимпийского резерва.

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