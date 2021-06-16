15 июня губернатор края Виктор Томенко вручил медработникам государственные и краевые награды.

Глава региона отметил, что в 2020 году медработники столкнулись с серьезной нагрузкой, вызванной пандемией, однако несмотря на риск они спасали жизни людей.

«И жизнь, и работа человека, который связал свою судьбу с системой здравоохранения, с деятельностью, посвященной помощи людям, лечению заболеваний, спасению жизни, никогда, ни в какие времена не была легкой. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто работает в медицинской сфере, в здравоохранении края, за каждодневный напряженный, самоотверженный труд!» — подчеркнул Томенко.

Он также напомнил, что вручение госнаград — это признание на государственном уровне заслуг алтайских медиков.

Орден Почета получили главврач бийской больницы № 4 Александр Зорих и завкафедрой АГМУ Александр Неймарк.

«Заслуженным работником здравоохранения РФ» стали главврач барнаульской больницы № 5 Ирина Вильгельм, главврач барнаульской поликлиники № 3 Николай Карпов, главврач Алтайского краевого кардиологического диспансера Андрей Косоухов, замглавврача Краевой клинической больницы скорой медпомощи Ирина Комлева и другие.

«Благодарственным письмом президента РФ за высокий профессионализм при оказании скорой медицинской помощи и многолетнюю добросовестную работу поощрен фельдшер Станции скорой медицинской помощи города Барнаула Алексей Канурин», — отметили в правительстве края.

Ранее Путин наградил почетной грамотой двух жительниц Барнаула — учителя географии и замдиректора спортшколы олимпийского резерва.