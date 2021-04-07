Путин поощрил двух педагогов из Барнаула

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой двух жительниц Барнаула — учителя географии Ольгу Торзак и замдиректора спортивной школы олимпийского резерва «Заря» Ирину Тимофееву. Еще два педагога получили благодарности.

Ольга Тользак работает в школе № 53. Когда началась дистанционка, педагог активно использовала электронные ресурсы, летом организовывала полевые практики по изучению рельефа предгорья Алтая. По итогам этой работы пятеро учеников Тользак стали победителями всероссийского конкурса.

Под руководством Ирины Тимофеевой спортсмены школы «Заря» неоднократно становились призерами всероссийских соревнований по волейболу. Ее воспитанники выступают в составе известных волейбольных клубов страны (казанский «Зенит», новосибирский «Локомотив»).

Также Тимофеева является судьей первой категории по волейболу, пляжному волейболу и легкой атлетике. Все официальные соревнования Алтайского края по этим видам спорта не обходятся без ее участия.

Благодарностью президента поощрены также учителя русского языка и литературы Ирина Кириченко (гимназиия № 11 Рубцовска) и Галина Бородина (Косихинская средняя школа имени А.М. Топорова).

«По традиции в адрес лиц, получивших столь высокую оценку их работы, направлены поздравительные телеграммы от губернатора Алтайского края», — сообщил официальный сайт края.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов получил памятную медаль за вклад в борьбу с пандемией коронавируса в регионе, но после непонимания жителей края отказался от награды.

Орден Дружбы от президента Путина получил губернатор края Виктор Томенко. Он удостоился этой чести «За большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и добросовестную многолетнюю работу».