Барнаульский «Горэлектротранс» заплатит 250 тысяч рублей за травмы пассажирки

С барнаульского «Горэлектротранса» взыщут 250 тысяч рублей в пользу пассажирки, которая выпала из трамвая. Суд решил, что это произошло по вине водителя.

Как сообщает краевая прокуратура, в феврале 2018 года водитель трамвая № 1, управляя технически исправным вагоном, подъехала к остановке «Детская городская больница» на ул. Попова. Женщина не убедилась, что все люди вышли, и закрыла двери. Из-за этого одна из пассажирок выпала на дорогу и получила серьезные травмы.

Районный суд признал водителя трамвая виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Затем другой районный суд в рамках гражданского производства постановил взыскать с предприятия «Горэлектротранс» 250 тыс. рублей в качестве компенсации пассажирке.

Водитель не согласилась с суммой компенсации, полагая ее завышенной, и подала апелляцию в Алтайский краевой суд. Однако ее жалобу отклонили. Решение вступило в силу.

Напомним, барнаульские следователи начали проверку обстоятельств происшествия в троллейбусе № 7, в котором 29 апреля дверьми зажало школьника.