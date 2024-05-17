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Жизнь

Барнаульский ипподром ждет гостей на открытии юбилейного сезона

110 беговой сезон открывает барнаульский ипподром. Об этом сообщили в соцсетях организации.

Лошади
Лошади
unsplash.com

Первые в 2024 году скачки пройдут 19 мая в 15:00 на пр. Космонавтов, 61.

На дорожки выйдут скакуны из Алтайского края и соседних регионов. Они поборются за несколько призов: призы «Весенний», «Первомайский» и «В честь Дня Победы».

Для гостей приготовили насыщенную развлекательную программу. Они смогут попробовать себя в роли наездника или купить сувениры на торговых площадках.

Ранее мы показывали, как иппотерапия помогает детям и взрослым избавить от стресса.

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