Угорелый спорт. 6 фактов о Барнаульском ипподроме, на котором проводят не только скачки

20 марта 1914 года в Барнауле был основан ипподром, на котором испытывали лучших рысаков Алтая. Altapres.ru нашел архивные кадры конных соревнований и самого ипподрома, где не только проводили скачки, но и принимали солнечные ванны.

Факты

1. Благодаря купцам-коннозаводчикам в первом десятилетии прошлого века создали сеть ипподромов по всей Сибири — Омский, Красноярский, Иркутский, Минусинский, Бийский. В 1914 году — Барнаульский. На нем испытывали лучших рысаков Алтая.

2. Указ о строительстве нового ипподрома для испытания лошадей колхозных ферм и конных заводов вышел 29 июня 1931 года. Построить его планировали не позднее 1939 года. На это было предусмотрено 200 тысяч рублей. Но работы были приостановлены из-за начала войны.

3. 27 апреля 1961 года было решено перенести ипподром в район Солнечной поляны. На месте старого ипподрома осталось только название улицы — Ипподромная.

4. В 2001 году алтайские конники выиграли чемпионат России в Уфе. Они обыграли дюжину команд, в том числе Башкирию, Пермь, Татарию — признанных лидеров в этом виде спорта.

5. 2 августа 1912 года на ипподроме Общества любителей конского бега, за тюрьмой, на Малом Глядене, состоялся показательный полет на моноплане «Блерио». Он поднялся на высоту 200 метров, пробыл в воздухе 12 минут. Денежный сбор за полет составил более 1500 рублей.

Показательный полет А. Васильева на моноплане «Блерио» в Барнауле на ипподроме Общества любителей конского бега , за тюрьмой , на Малом Глядене , фото 1912 года. vk.com/kraevedaltay

6. Сегодня Алтайский краевой ипподром считается одним из лучших в Сибири. На его базе работает конно-спортивная школа, а также секция иппотерапии для детей с ДЦП.