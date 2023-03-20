20 марта
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Угорелый спорт. 6 фактов о Барнаульском ипподроме, на котором проводят не только скачки

20 марта 1914 года в Барнауле был основан ипподром, на котором испытывали лучших рысаков Алтая. Altapres.ru нашел архивные кадры конных соревнований и самого ипподрома, где не только проводили скачки, но и принимали солнечные ванны.

Барнаульский ипподром, дата фото не указана.
Барнаульский ипподром, дата фото не указана.
Архив музея истории Ленинского района

Факты

1. Благодаря купцам-коннозаводчикам в первом десятилетии прошлого века создали сеть ипподромов по всей Сибири — Омский, Красноярский, Иркутский, Минусинский, Бийский. В 1914 году — Барнаульский. На нем испытывали лучших рысаков Алтая.

2. Указ о строительстве нового ипподрома для испытания лошадей колхозных ферм и конных заводов вышел 29 июня 1931 года. Построить его планировали не позднее 1939 года. На это было предусмотрено 200 тысяч рублей. Но работы были приостановлены из-за начала войны.

3. 27 апреля 1961 года было решено перенести ипподром в район Солнечной поляны. На месте старого ипподрома осталось только название улицы — Ипподромная.

4. В 2001 году алтайские конники выиграли чемпионат России в Уфе. Они обыграли дюжину команд, в том числе Башкирию, Пермь, Татарию — признанных лидеров в этом виде спорта.

5. 2 августа 1912 года на ипподроме Общества любителей конского бега, за тюрьмой, на Малом Глядене, состоялся показательный полет на моноплане «Блерио». Он поднялся на высоту 200 метров, пробыл в воздухе 12 минут. Денежный сбор за полет составил более 1500 рублей.

Показательный полет А. Васильева на моноплане &quot;Блерио&quot; в Барнауле на ипподроме Общества любителей конского бега, за тюрьмой, на Малом Глядене, фото 1912 года.
Показательный полет А. Васильева на моноплане «Блерио» в Барнауле на ипподроме Общества любителей конского бега, за тюрьмой, на Малом Глядене, фото 1912 года.
vk.com/kraevedaltay

6. Сегодня Алтайский краевой ипподром считается одним из лучших в Сибири. На его базе работает конно-спортивная школа, а также секция иппотерапии для детей с ДЦП.

Справка

Барнаульский ипподром основали 20 марта 1914 года. Все началось с двух документов:

  • Постановление Барнаульской Городской Думы от 20 марта 1914 года «общество обязано в течение двух лет осушить уступленное ему место и возвести на нем постройки, в которых должны быть устроены конюшни для помещения казенных жеребцов, приводимых в Барнаул из Томской конюшни с квартирой для семейного конюха…»;
  • Договор от 12 апреля 1914 года Барнаульского общества охотников конского бега с Барнаульской городской Управой о выделении «городской земли за городом между продолжениями Павловской и Гоголевской улиц, размером приблизительно 14 десятин».
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