24 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стало известно, когда барнаульский ипподром открывает беговой сезон

28 мая Барнаульский ипподром открывает новый беговой сезон. В этот день будут разыграны традиционные призы для орловских и призовых пород лошадей.

Барнаульский ипподром.
Барнаульский ипподром.
Анна Зайкова

Для участия заявлены 43 лучших лошади из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

«В Призе Отклика сойдутся 10 лошадей орловской породы 4-х летнего возраста. Приз получил свое название в честь выдающегося жеребца Отклика. Они поборются за победу на дистанции 1600м. Поле из 7 участников соберет Первомайский приз, для рысаков старшего возраста. Среди участников заезда, 3-х кратный победитель самого престижного в карьере любой лошади, приза Элиты жеребец Ладди, принадлежащий К. Шамилову (Кемеровская область). В Весеннем призе, учрежденном для лошадей орловской породы старшего возраста, примет участие чемпион орловских рысаков 2021 года Иван Калита, принадлежащий АО „Сибирское“ под управлением мастера-наездника А. Неверова.», — рассказали в ипподроме.

Также для зрителей подготовят развлекательную программу. Желающие смогут прокатиться на лошадях.

Начало праздника в 15:00.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость