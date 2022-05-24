Стало известно, когда барнаульский ипподром открывает беговой сезон

Для участия заявлены 43 лучших лошади из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

«В Призе Отклика сойдутся 10 лошадей орловской породы 4-х летнего возраста. Приз получил свое название в честь выдающегося жеребца Отклика. Они поборются за победу на дистанции 1600м. Поле из 7 участников соберет Первомайский приз, для рысаков старшего возраста. Среди участников заезда, 3-х кратный победитель самого престижного в карьере любой лошади, приза Элиты жеребец Ладди, принадлежащий К. Шамилову (Кемеровская область). В Весеннем призе, учрежденном для лошадей орловской породы старшего возраста, примет участие чемпион орловских рысаков 2021 года Иван Калита, принадлежащий АО „Сибирское“ под управлением мастера-наездника А. Неверова.», — рассказали в ипподроме.