«Сделано в России». В барнаульской галерее пройдет показ мод

Как сообщают организаторы, на экспозиционной площади Universum будет представлен ассортимент производства локальных брендов региона: одежда, обувь, аксессуары, головные уборы, ювелирные изделия и другая продукция дизайнеров края и Барнаула.
Также здесь будут проходить лекции и мастер-классы и программа «Открытый микрофон», где выступят представители брендов и компаний и обсудят, как поддержать российскую индустрию моды.
Программа будет идти все три дня с 10:00 до 18:00, а показ мод состоится 3 июня в 15:00. Вход свободный.
Ранее барнаульский стилист Екатерина Волкова рассказала altapress.ru, как тренды мировой моды 2022 года аукнутся в нашем регионе.