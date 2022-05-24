«Сделано в России». В барнаульской галерее пройдет показ мод

С 1 по 3 июня в Барнауле в галерее Universum Алтайского госуниверситета пройдет экспо-маркет дизайнерской продукции «FASHIONGALLERY». На нем представят коллекцию локальных брендов региона. Все три дня в галерее также будут проходить подиумные показы.

Как сообщают организаторы, на экспозиционной площади Universum будет представлен ассортимент производства локальных брендов региона: одежда, обувь, аксессуары, головные уборы, ювелирные изделия и другая продукция дизайнеров края и Барнаула.

Также здесь будут проходить лекции и мастер-классы и программа «Открытый микрофон», где выступят представители брендов и компаний и обсудят, как поддержать российскую индустрию моды.

Программа будет идти все три дня с 10:00 до 18:00, а показ мод состоится 3 июня в 15:00. Вход свободный.

Ранее барнаульский стилист Екатерина Волкова рассказала altapress.ru, как тренды мировой моды 2022 года аукнутся в нашем регионе.