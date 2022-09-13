Барнаульский музей открыл цикл лекций об истории города

Алтайский краеведческий музей запустил цикл лекций про историю Барнаула. Спикеры — известные краеведы и работники музея.

Лекции будут проходить по субботам в 12:00. Первая прошла 10 сентября, следующая состоится 24 сентября.

Гостям музея расскажут, кто и когда открыл для нашей страны рудные богатства алтайских гор, о первом знакомстве Акинфия Никитича с рудными богатствами Алтая, о ярких впечатлениях путешественников, посетивших блистательный Барнаул в XVIII — XIX вв.

Так, 24 сентября краевед Данил Дегтярев прочтет лекцию «Горный Барнаул глазами приезжих».

Стоимость билета — 50 -120 рублей.

Ранее в художественном музее в Барнауле открылась выставка советского фарфора.