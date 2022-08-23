Выставка икон и картин Васнецова из московского музея откроется в Барнауле

На выставке представят лучшие образцы русского православного искусства разных веков.

«В экспозицию войдут 25 выдающихся памятников православного искусства XVII-XX веков. Они посвящены святым, которые своим духовным подвигом прославились в России и стали нравственным идеалом для многих поколений нашей страны. Они дадут полное представление о разнообразии иконографии русских святых», — говорится в анонсе художественного музея.