Выставка икон и картин Васнецова из московского музея откроется в Барнауле

На выставке представят лучшие образцы русского православного искусства разных веков.
«В экспозицию войдут 25 выдающихся памятников православного искусства XVII-XX веков. Они посвящены святым, которые своим духовным подвигом прославились в России и стали нравственным идеалом для многих поколений нашей страны. Они дадут полное представление о разнообразии иконографии русских святых», — говорится в анонсе художественного музея.
Барнаульцы смогут увидеть изображения святых Киева, Москвы, Владимирских и Вологодских земель, Поволжья и Прикамья, Севера, Урала, Сибири. Особый раздел посвящен святым Синодального времени.
Помимо икон, посетители смогут увидеть акварельные картины известного русского художника Виктора Васнецова, которого также занимала духовная тематика.
Выставка откроется 30 августа и пробудет в Барнауле до 23 октября.
Напомним, 23 августа в краеведческом музее откроется выставка работ мастера резного дела Минсалима Тимергазеева.
На ней представят изделия из из бивня мамонта, рога лося, бычьей кости, скелетной кости кита, созданные в этническом стиле по мотивам мифов и сказок Севера.