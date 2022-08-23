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Жизнь

Выставка икон и картин Васнецова из московского музея откроется в Барнауле

В художественном музее Алтайского края откроется выставка икон из московского музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», написанная в память Казанского похода 1552 года
Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», написанная в память Казанского похода 1552 года
wikipedia.org

На выставке представят лучшие образцы русского православного искусства разных веков.

«В экспозицию войдут 25 выдающихся памятников православного искусства XVII-XX веков. Они посвящены святым, которые своим духовным подвигом прославились в России и стали нравственным идеалом для многих поколений нашей страны. Они дадут полное представление о разнообразии иконографии русских святых», — говорится в анонсе художественного музея.

Барнаульцы смогут увидеть изображения святых Киева, Москвы, Владимирских и Вологодских земель, Поволжья и Прикамья, Севера, Урала, Сибири. Особый раздел посвящен святым Синодального времени.

Помимо икон, посетители смогут увидеть акварельные картины известного русского художника Виктора Васнецова, которого также занимала духовная тематика.

Выставка откроется 30 августа и пробудет в Барнауле до 23 октября.

Напомним, 23 августа в краеведческом музее откроется выставка работ мастера резного дела Минсалима Тимергазеева.

На ней представят изделия из из бивня мамонта, рога лося, бычьей кости, скелетной кости кита, созданные в этническом стиле по мотивам мифов и сказок Севера.

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