19 августа
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Жизнь

В Барнауле откроют выставку украшений из бивня мамонта, лосиных рогов и костей кита

В краеведческом музее откроется выставка скульптур и украшений из резной кости. Всего будут выставлены около 80 изделий.

Выставка "Древние миры Сибири"
Выставка "Древние миры Сибири"
culture22.ru

На выставке представят работы известного скульптора Минсалима Тимергазеева, чьи работы хранятся в Русском музее (Санкт-Петербург), Историческом музее (Москва) и других музеях страны, а также в частных российских и зарубежных коллекциях, пишет пресс-служба регионального Минкульта.

Также в краеведческом будут работы мастеров из коллекции Музея Истории Кости.

«На выставке представлены скульптуры и скульптурные композиции, подвески, панно и другие изделия. Работы, изготовленные из бивня мамонта, рога лося, бычьей кости, скелетной кости кита, созданные в этническом стиле по мотивам мифов и сказок Севера. Гости смогут увидеть мифические образы сибирских шаманов и божеств, а также медведей и других обитателей сибирских просторов», — говорится в анонсе.

Посмотреть экспозицию можно по адресу: ул. Ползунова, 39. Работать выставка будет с 23 августа по 25 сентября.

Ранее краеведческий музей попросил барнаульцев принести вещи из 90-х для тематического вечера.

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