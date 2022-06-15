15 июня
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Жизнь

Барнаульский оператор не исключает возможности поднятия тарифа на вывоз мусора

Директор компании «Экосоюз» Андрей Кулагин считает, что в Барнауле необходимо поднять тариф на вывоз мусора для полноценной работы регионального оператора, пишет «Толк».

Мусор в Алейске, декабрь 2021 года.
Мусор в Алейске, декабрь 2021 года.
@aleysk_news

По его словам, сейчас в регионе самый низкий тариф в стране — чуть более 60 рублей (и то не во всех зонах). Между тем, в среднем по России за вывоз мусора платят 95 рублей.

Причина — высокая инфляция и стоимость расходов.

«У некоторых наших подрядчиков из-за этого есть даже риск остановки. Некоторые запчасти выросли в два раза. Мусоровоз раньше стоил 5,5 млн, сейчас — 8,5 млн, и это мы говорим про технику отечественного производства», — добавил Андрей Кулагин.

СМИ отмечают, что о слишком низких тарифах говорят и другие региональные операторы, а также власти и контролирующие органы. Хотя повышать тариф в краевом правительстве пока опасаются.

Ранее барнаульцы пожаловались на разрастающуюся свалку у безымянного озера — водоем расположен напротив парка «Юбилейный» — в районе улиц Малахова и Гущина.

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