В Барнауле опять куча мусора возле озера, где недавно прибирались дети. Покрышки, бампер, собачья будка

В сообществе « Барнаул 22 » жители города обсуждают судьбу безымянного озера на улице Гущина, которому, судя по всему, не суждено стать чистым.

Свалка разрастается в самом конце улицы Новая, которая выходит на безымянное озеро. Водоем расположен напротив парка «Юбилейный» — в районе улиц Малахова и Гущина.

«О какой чистоте озера может идти речь? Посмотрите, что творится вокруг? Отсюда тоже вода стекает в озеро! Все это делают местные! Зеленый лук, трава с огородов, собачья будка, покрышки, бампер от машины. Чем занят участковый и прочие „ответственные лица“. Просто сдвинули и присыпали мусор трактором, повесив табличку. Прям на этом же месте и чуть дальше в кустах продолжают валить мусор! В районе за последний год выписан хоть один штраф за свалку мусора в неположенном месте?» — возмущаются активисты.

В комментариях к записи отметили, что «никакие истерики, жалобы, угрозы штрафами и сами штрафы» не помогут поддерживать чистоту там, где живут привыкшие мусорить.

Напомним, в начале мая группа детей не только очистила территорию вокруг озера, но и где можно было вытащила разные предметы из воды — покрышки, мебель и прочий хлам. Всего собрали около 300 мешков мусора.

В июле 2021 года активисты ОНФ требовали очистить озеро. Экологи указали, что на водоеме пока еще можно встретить ондатр и диких уток — в окружении большого количества мусора.

В январе 2022 года в естественный водоем попали нечистоты. После этого прокуратура заявила, что проконтролирует очистку безымянного озера.