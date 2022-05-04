В Барнауле очистили безымянное озеро, где вместо уток и ондатр плавали фекалии и кресло

В Барнауле на майских выходных около безымянного озера, расположенного в Ленинском районе, прошла экологическая акция, сообщает мэрия города.

Напомним, еще в июле 2021 года активисты ОНФ требовали очистить безымянное озеро, где скопилось большое количество мусора — напротив парка «Юбилейный» в районе улиц Малахова и Гущина.

В организации отметили, что жители окрестных домов самостоятельно пытались навести порядок, но не могут достать из воды кресла, покрышки, доски и бетонные блоки. Экологи указали, что на озере пока еще можно встретить ондатр и диких уток — в окружении мусора.

В январе 2022 года в естественный водоем попали нечистоты. После этого прокуратура заявила, что проконтролирует очистку безымянного озера.

«В уборке мусора с берегов водоема приняли участие руководитель Российского экологического общества в Алтайском крае Сергей Тастан, представители эко-школы „Чистые берега“ и партии „Единая Россия“, жители всех возрастов из ТОС „Докучаевский“. Для проведения акции управляющая компания „Индустрия“ предоставила воду, перчатки, угощение для ребятишек, а администрация Ленинского района побеспокоилась о мешках для сбора мусора и организовала их вывоз», — рассказали в мэрии.

За выходные вокруг озера взрослые и юные активисты собрали около 300 мешков мусора, для вывоза которого использовали грузовую машину.

Власти отметили, что 4 мая барнаульцы провели еще одну экологическую акцию — очистили берег реки Пивоварки в частной застройке микрорайона «Докучаевский».