В барнаульском озере, где обитали утки и ондатры, теперь плавают покрышки и кресло

Общественники обратились к властям и в надзорные органы, чтобы привести этот уголок природы в порядок.

«Участок с озером находится в районе улиц Малахова и Гущина. Это место стало известным из-за скандальной истории с точечной застройкой, которая разрешилась благополучно не без участия регионального отделения ОНФ — в июне администрация Барнаула отменила разрешение на строительство многоэтажки между домами на улице Гущина», — напомнили в организации.

Прямо здесь и находится озеро. Жители окрестных домов самостоятельно пытаются навести порядок, но они не могут достать из воды кресла, покрышки, доски и бетонные блоки.

Экологи отметили, что на озере пока еще можно встретить ондатр и диких уток — в окружении мусора.

Общественники обратились в Алтайскую межрайонную природоохранную прокуратуру, минприроды региона и администрацию Барнаула.

Надзорный орган потребовал от мэрии города ликвидировать несанкционированную свалку.

В минприроды сообщили, что чьи-либо права на участок с озером не зарегистрированы, и его разрешено использовать для строительства парка развлечений и отдыха.

«Следить за состоянием этой территории должен муниципалитет. Кроме того, земельный участок входит в охранную зону объектов электросетевого хозяйства, где запрещено размещать свалки», — отметили в ОНФ.

Свалку поручили ликвидировать в добровольном порядке до 15 сентября. В случае неисполнения требований, министерство пообещало обратиться в суд.

Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил заброшенный советский сквер, который пообещали восстановить и создать необходимую для отдыха инфраструктуру.