Глава Барнаула посетил заброшенный советский сквер, который пообещали восстановить

Благоустроить чиновники планируют территорию на ул. Приречной — от ул. М. Горького до ул. Чехова.
В субботу, 3 июля, будущую зеленую зону посетил Франк и напомнил, что в советское время здесь располагался сквер.
«В настоящее время подготовлен эскизный проект по благоустройству. Здесь планируется провести не только расчистку территории, но и создать пешеходную инфраструктуру, провести освещение», — пояснил глава города.
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов находился рядом, он подчеркнул, что с развитием города и появлением новых кварталов, есть запрос жителей на благоустройство.
«Безусловно, будущий сквер будет востребован», — уверен парламентарий.
В мэрии отметили, что сквер благоустроят по инициативе Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера России Анатолия Кишицкого.
«В рамках государственно-частного партнерства за счет средств предпринимателей. Кураторами проекта являются Алтайская торгово-промышленная палата и администрация Центрального района», — разъяснили власти .
Руководитель «Единой России» в барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов отметил, что депутатов неоднократно просили обратить внимание на заброшенный сквер.
Эскизный проект благоустройства территории обсудят с представителями Фонда греко-римской борьбы и жителями микрорайона.
Ранее глава Барнаула прогулялся по грандиозной аллее, которую сложно было представить и вскоре подарят ко Дню города.