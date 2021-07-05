Глава Барнаула посетил заброшенный советский сквер, который пообещали восстановить

Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил сквер на улице Приречной, где в будущем планируют создать необходимую для отдыха инфраструктуру, сообщает мэрия.

Благоустроить чиновники планируют территорию на ул. Приречной — от ул. М. Горького до ул. Чехова.

В субботу, 3 июля, будущую зеленую зону посетил Франк и напомнил, что в советское время здесь располагался сквер.

«В настоящее время подготовлен эскизный проект по благоустройству. Здесь планируется провести не только расчистку территории, но и создать пешеходную инфраструктуру, провести освещение», — пояснил глава города.

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов находился рядом, он подчеркнул, что с развитием города и появлением новых кварталов, есть запрос жителей на благоустройство.

«Безусловно, будущий сквер будет востребован», — уверен парламентарий.

В мэрии отметили, что сквер благоустроят по инициативе Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера России Анатолия Кишицкого.

«В рамках государственно-частного партнерства за счет средств предпринимателей. Кураторами проекта являются Алтайская торгово-промышленная палата и администрация Центрального района», — разъяснили власти .

Руководитель «Единой России» в барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов отметил, что депутатов неоднократно просили обратить внимание на заброшенный сквер.

Эскизный проект благоустройства территории обсудят с представителями Фонда греко-римской борьбы и жителями микрорайона.

Ранее глава Барнаула прогулялся по грандиозной аллее, которую сложно было представить и вскоре подарят ко Дню города.