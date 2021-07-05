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Жизнь

Глава Барнаула посетил заброшенный советский сквер, который пообещали восстановить

Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил сквер на улице Приречной, где в будущем планируют создать необходимую для отдыха инфраструктуру, сообщает мэрия.

Вячеслав Франк осмотрел сквер на улице Приречной. Барнаул.
Вячеслав Франк осмотрел сквер на улице Приречной. Барнаул.
barnaul.org.

Благоустроить чиновники планируют территорию на ул. Приречной — от ул. М. Горького до ул. Чехова.

В субботу, 3 июля, будущую зеленую зону посетил Франк и напомнил, что в советское время здесь располагался сквер.

«В настоящее время подготовлен эскизный проект по благоустройству. Здесь планируется провести не только расчистку территории, но и создать пешеходную инфраструктуру, провести освещение», — пояснил глава города.

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов находился рядом, он подчеркнул, что с развитием города и появлением новых кварталов, есть запрос жителей на благоустройство.

«Безусловно, будущий сквер будет востребован», — уверен парламентарий.

В мэрии отметили, что сквер благоустроят по инициативе Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера России Анатолия Кишицкого.

«В рамках государственно-частного партнерства за счет средств предпринимателей. Кураторами проекта являются Алтайская торгово-промышленная палата и администрация Центрального района», — разъяснили власти .

Руководитель «Единой России» в барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов отметил, что депутатов неоднократно просили обратить внимание на заброшенный сквер.

Эскизный проект благоустройства территории обсудят с представителями Фонда греко-римской борьбы и жителями микрорайона.

Ранее глава Барнаула прогулялся по грандиозной аллее, которую сложно было представить и вскоре подарят ко Дню города.

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