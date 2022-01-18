«Экологическая катастрофа». Чем пахнет и как выглядит озеро Барнаула, которое оказалось «залито фекалиями»

Нештатная ситуация
Когда мы прибыли на место, здесь уже вовсю кипела работа. Сотрудники водоканала обнаружили повреждение и локализовали его. Сразу после этого они начали подготовку к восстановительным работам.
Пока известно, что на озере произошла нештатная ситуация на железобетонной сети водоотведения диаметром 1,2 м. Об этом рассказали в пресс-службе «Росводоканала Барнаул».
Мы же увидели большое темное пятно, в котором отчетливо виднелись грязь и мусор. Масштаб трагедии хорошо просматривается со стороны новостроек на ул. Гущина.
Судя по темным следам, стоки сошли с уклона противоположного берега (со стороны частного сектора) и разлились по заснеженной глади замерзшего озера.
Вероятнее всего, в естественный водоем действительно попали нечистоты. Но их выход был остановлен сразу после того, как стало известно о случившемся.
«Это настоящая беда»
Сейчас неприятный запах в новостройках уже не ощущается. Но рядом с частными домами «аромат» тухлых яиц чувствуется отчетливо.
Несмотря на локализацию стоков, местные жители не видят причин для оптимизма. Они уверены: «На озере произошла экологическая катастрофа местного масштаба».
«Это настоящая беда. Неизвестно, сможет ли озеро восстановиться после случившегося. А ведь здесь живут ондатры — мы каждое лето их наблюдаем. Ежегодно сюда прилетают утки. Останутся ли они в этом году — большой вопрос», рассказывает жительница одной из новостроек Елена.
Мы встречаем женщину рядом с озером. Елена гуляла с собакой у края обледенелого откоса берега водоема. Она рассказала, что безымянное озеро — уникальное место. Это красивый и очень зеленый островок Барнаула. Местный жители борются за него как могут. В частности, каждое лето неравнодушные проводят на берегах озера субботники.
«Иногда приходится выносить столько огромных мешков с мусором, что они просто не вмещаются в баки», — отмечает женщина.
Другие «беды» озера
По словам собеседницы, все это оставляют «отдыхающие» — любители шашлыков и посиделок на природе. И их не пугает даже нашествие паразитов.
«В зарослях на берегу озере каждое лето уйма клещей. Я писала письма в соответствующие ведомства, чтобы здесь провели санитарную обработку территории, но мне приходили только отписки, мол озеро не входит в какой-то список. Но проблема серьезная. Клещи добрались уже и до песочниц на детских площадках», — сокрушается Елена.
Помимо мусора и клещей у озера есть и еще одна проблема — зимой уровень воды в нем резко упал.
«И куда же делась вода? Поздней осенью еще было все нормально, а сейчас вместо озера осталась лужа», — задается вопросом один из местных жителей по имени Геннадий.Сотрудники компании «Росводоканал Барнаул» обнаружили повреждение и локализовали его.Дарья Беркетова.
Мужчина живет на ул. Эмилия Алексеева много лет и еще помнит, как в безымянном озере купались горожане. Сам он до сих пор любит приходить сюда на рыбалку. Вот и летом прошлого года водоем порадовал хорошим уловом. Будет ли рыба в этом году — мужчина не берется даже предполагать.