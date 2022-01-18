«Экологическая катастрофа». Чем пахнет и как выглядит озеро Барнаула, которое оказалось «залито фекалиями»

Нештатная ситуация на сети водоотведения произошла в Барнауле во вторник, 7 января, на безымянном озере, которое расположено в районе пересечения улиц Малахова и Гущина. Местные жители уверены: водоему, где живут ондатры и куда каждый год прилетают утки, нанесен непоправимый вред. Корреспонденты altapress.ru выехали на место случившегося, чтобы увидеть все своими глазами.

Окрестности безымянного озера в районе пересечения улиц Малахова и Гущина после розлива сточных вод.

Нештатная ситуация

Когда мы прибыли на место, здесь уже вовсю кипела работа. Сотрудники водоканала обнаружили повреждение и локализовали его. Сразу после этого они начали подготовку к восстановительным работам.

Пока известно, что на озере произошла нештатная ситуация на железобетонной сети водоотведения диаметром 1,2 м. Об этом рассказали в пресс-службе «Росводоканала Барнаул».

Мы же увидели большое темное пятно, в котором отчетливо виднелись грязь и мусор. Масштаб трагедии хорошо просматривается со стороны новостроек на ул. Гущина.

Окрестности безымянного озера в районе пересечения улиц Малахова и Гущина после розлива сточных вод. Дарья Беркетова.

Судя по темным следам, стоки сошли с уклона противоположного берега (со стороны частного сектора) и разлились по заснеженной глади замерзшего озера.

Вероятнее всего, в естественный водоем действительно попали нечистоты. Но их выход был остановлен сразу после того, как стало известно о случившемся.

«Это настоящая беда»

Сейчас неприятный запах в новостройках уже не ощущается. Но рядом с частными домами «аромат» тухлых яиц чувствуется отчетливо.

Сотрудники компании «Росводоканал Барнаул» обнаружили повреждение и локализовали его. Дарья Беркетова.

Несмотря на локализацию стоков, местные жители не видят причин для оптимизма. Они уверены: «На озере произошла экологическая катастрофа местного масштаба».

«Это настоящая беда. Неизвестно, сможет ли озеро восстановиться после случившегося. А ведь здесь живут ондатры — мы каждое лето их наблюдаем. Ежегодно сюда прилетают утки. Останутся ли они в этом году — большой вопрос», рассказывает жительница одной из новостроек Елена.

Местная жительница Елена. Дарья Беркетова.

Мы встречаем женщину рядом с озером. Елена гуляла с собакой у края обледенелого откоса берега водоема. Она рассказала, что безымянное озеро — уникальное место. Это красивый и очень зеленый островок Барнаула. Местный жители борются за него как могут. В частности, каждое лето неравнодушные проводят на берегах озера субботники.

«Иногда приходится выносить столько огромных мешков с мусором, что они просто не вмещаются в баки», — отмечает женщина.

Другие «беды» озера

По словам собеседницы, все это оставляют «отдыхающие» — любители шашлыков и посиделок на природе. И их не пугает даже нашествие паразитов.

Окрестности безымянного озера в районе пересечения улиц Малахова и Гущина после розлива сточных вод. Дарья Беркетова.

«В зарослях на берегу озере каждое лето уйма клещей. Я писала письма в соответствующие ведомства, чтобы здесь провели санитарную обработку территории, но мне приходили только отписки, мол озеро не входит в какой-то список. Но проблема серьезная. Клещи добрались уже и до песочниц на детских площадках», — сокрушается Елена.

Окрестности безымянного озера в районе пересечения улиц Малахова и Гущина после розлива сточных вод. Дарья Беркетова.

Помимо мусора и клещей у озера есть и еще одна проблема — зимой уровень воды в нем резко упал.

«И куда же делась вода? Поздней осенью еще было все нормально, а сейчас вместо озера осталась лужа», — задается вопросом один из местных жителей по имени Геннадий. Сотрудники компании «Росводоканал Барнаул» обнаружили повреждение и локализовали его. Дарья Беркетова.

Мужчина живет на ул. Эмилия Алексеева много лет и еще помнит, как в безымянном озере купались горожане. Сам он до сих пор любит приходить сюда на рыбалку. Вот и летом прошлого года водоем порадовал хорошим уловом. Будет ли рыба в этом году — мужчина не берется даже предполагать.